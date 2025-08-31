Подробно търсене

ОБНОВЕНА Италианец беше най-бърз в първия етап на колоездачната Обиколка на България

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов (архив)
Бургас,  
31.08.2025 19:52 | ОБНОВЕНА 31.08.2025 20:30
 (БТА)

Италианецът Лоренцо Каталдо от Gragnano Sporting Club спечели първия етап в 72-о издание на колоездачната обиколка на България.

Той измина разстоянието от 122.5 километра от Приморско до Бургас за 2:30:06 минути. Втори и трети със същото време са съответно Никифорос Арваниту (Гърция) и Алберт Гатхеман (Германия).

Един българин финишира сред първите 10 - Мартин Маринов, който е с времето на победителя.

Никифорос Арванитис оглави генералното класиране и ще носи жълтата фланелка в следващия етап. Бялата фланелка за най-млад колоездач отново отиде при Арванитис. 

Заместник-кметът Манол Тодоров пък връчи лилавата фланелка, която се присъжда за най-активен състезател. Тя отиде при Михайло Столич.

Призьорите бяха наградени от кмета Димитър Николов. Той благодари на Българската федерация по колоездене за възможността Бургас отново да е домакин на един от етапите. Кметът получи почетен плакет от федерацията като знак за благодарност за добрата организация.

Третият етап от Обиколката на България утре е 134.2 км от Карнобат до Казанлък. Събитието се организира от Българска федерация колоездене в партньорство с общините. Трасето предлага предизвикателства от крайморски участъци и равнинни отсечки до планински изкачвания и скоростни спринтове. В надпреварата участват 120 колоездачи от 20 държави. 

/ИК/

