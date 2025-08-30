Сърбин спечели пролога в 72-о издание на Обиколката на България

Сърбинът Огнен Илич от тима на Борац Чачак спечели пролога в 72-о издание на колоездачната Обиколка на България.

Той измина дистанцията от 3.5 километра в Приморско за 4:21 минути и облече жълтата фланелка. На три стотни втори е Феликс Грос (Германия), а трети със същото време финишира Никифорос Арваниту (Гърция).

От българите с най-предно класирането е Мартин Папанов - 27-и.

Над 120 състезатели от 20 държави и три континента ще премерят сили по разнообразен и живописен маршрут, преминаващ през море, планини и равнини в тазгодишното издание на надпреварата.

Утрешният втори етап е от Приморско до Бургас с дължина 122.5 км.