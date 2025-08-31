Ювентус печели срещу Дженоа, Душан Влахович влезе като резерва и отбеляза гол

Ювентус постигна победа с 1:0 като гост на Дженоа в двубой от втория кръг на Серия А, като Душан Влахович влезе от пейката, за да отбележи във втори пореден мач.

Влахович, който също така се разписа и на старта срещу Парма, изглеждаше готов да напусне Ювентус в края на сезона, тъй като клубът искаше да продаде сръбския нападател, вместо да го пусне безплатно, когато договорът му изтече следващата година. Засега обаче нападателят се оказва изключително важен в този ранен етап от кампанията.

Мачът се оживи едва в последните минути на първото полувреме, когато вратарят на Дженоа Никола Леали спаси удар на домакините, когато Джонатан Дейвид пропусна отличен шанс.

Мениджърът на Ювентус Игор Тудор се обърна към резервната си скамейка след почивката и когато една от резервите, Филип Костич, изби от корнер в 73-ата минута, Влахович с мощен удар с глава донесе на гостите победата.

В друга среща от кръга Торино и Фиорентина направиха 0:0.

По-късно тази вечер Интер приема Удинезе, а Лацио - Верона.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия: Дженоа - Ювентус 0:1 Торино - Фиорентина 0:0 по-късно днес: Интер - Удинезе Лацио - Верона от събота: Болоня - Комо 1:0 Парма - Аталанта 1:1 Наполи - Каляри 1:0 Пиза - Рома 0:1 от петък: Лече - Милан 0:2 Кремонезе - Сасуоло 3:2