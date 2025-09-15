Треньорът на Ювентус Игор Тудор: "Футболистите забравят за умората в Шампионската лига"

Ювентус започва участието си в Шампионската лига през новия сезон с домакинство срещу Борусия Дортмунд във вторник, а старши треньорът Игор Тудор предупреди футболистите си да останат здраво стъпили на земята след победата с 4:3 над Интер в събота. Този резултат в Серия А зарадва феновете на клуба, но най-престижното клубно състезание в Европа ще бъде различно предизвикателство.

"Играхме срещу най-силния отбор в Серия А по отношение на потенциала на състава, но спечелихме и то без да играем по най-добрия начин. Това трябва да ни накара да се замислим за истинската си стойност и какво можехме да направим по-добре", каза Тудор, цитиран от агенция ДПА.

"Шампионската лига е различен турнир - красив и завладяващ. Според моя опит като треньор, играчите забравят за умората в Шампионската лига. Целта на всеки е да играе, тъй като това е привилегия", допълни той.

Борусия Дортмунд - финалист в Шампионската лига през 2024 година, започна силно сезона на Бундеслигата с две победи и едно равенство.

"Те са страхотен отбор, не само в Германия, но и на европейската сцена. Нямаме търпение за началото на този прекрасен турнир. Докъде можем да стигнем? Не мислим за това в момента", каза още Тудор.

Под въпрос остава дали 20-годишният Кенан Йълдъз ще започне като титуляр след страхотния си гол срещу Интер, а Игор Тудор омаловажи сравненията с легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро.

"Нека се наслаждава на футбола си и расте в мир", заяви треньорът и допълни:

"Имам късмет, защото тренирам отбор от сериозни и концентрирани момчета."