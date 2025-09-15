Подробно търсене

Треньорът на Ювентус Игор Тудор: "Футболистите забравят за умората в Шампионската лига"

Кремена Младенова
Треньорът на Ювентус Игор Тудор: "Футболистите забравят за умората в Шампионската лига"
Треньорът на Ювентус Игор Тудор: "Футболистите забравят за умората в Шампионската лига"
снимка: Spada/LaPresse via AP
Торино,  
15.09.2025 20:53
 (БТА)

Ювентус започва участието си в Шампионската лига през новия сезон с домакинство срещу Борусия Дортмунд във вторник, а старши треньорът Игор Тудор предупреди футболистите си да останат здраво стъпили на земята след победата с 4:3 над Интер в събота. Този резултат в Серия А зарадва феновете на клуба, но най-престижното клубно състезание в Европа ще бъде различно предизвикателство.

"Играхме срещу най-силния отбор в Серия А по отношение на потенциала на състава, но спечелихме и то без да играем по най-добрия начин. Това трябва да ни накара да се замислим за истинската си стойност и какво можехме да направим по-добре", каза Тудор, цитиран от агенция ДПА.

"Шампионската лига е различен турнир - красив и завладяващ. Според моя опит като треньор, играчите забравят за умората в Шампионската лига. Целта на всеки е да играе, тъй като това е привилегия", допълни той.

Борусия Дортмунд - финалист в Шампионската лига през 2024 година, започна силно сезона на Бундеслигата с две победи и едно равенство.

"Те са страхотен отбор, не само в Германия, но и на европейската сцена. Нямаме търпение за началото на този прекрасен турнир. Докъде можем да стигнем? Не мислим за това в момента", каза още Тудор.

Под въпрос остава дали 20-годишният Кенан Йълдъз ще започне като титуляр след страхотния си гол срещу Интер, а Игор Тудор омаловажи сравненията с легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро.

"Нека се наслаждава на футбола си и расте в мир", заяви треньорът и допълни:

"Имам късмет, защото тренирам отбор от сериозни и концентрирани момчета."

/КМ/

Свързани новини

15.09.2025 18:22

Паскал Грос ще пропусне първия мач на Борусия Дортмунд в Шампионската лига заради стомашни проблеми

Полузащитникът Паскал Грос има стомашни проблеми и ще пропусне първия мач на Борусия Дортмунд през новия сезон в Шампионската лига утре вечер срещу Ювентус в Италия
12.09.2025 13:36

Наставникът на Ювентус Игор Тудор: "Кенан Йълдъз има всички качества, за да стане наистина топ футболист"

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор похвали турския национал Кенан Йълдъз за неговата дисциплина и талант, настоявайки, че 20-годишният футболист има всичко необходимо, за да се превърне в топ играч
25.08.2025 10:48

Треньорът на Ювентус Игор Тудор не бе категоричен дали Душан Влахович ще остане в отбора

Треньорът на Ювентус Игор Тудор отговори уклончиво на въпроса дали нападателят Душан Влахович, който вкара втория гол при победата над Парма с 2:0, ще остане в тима през новия сезон. "Влахович вкара хубав гол, има страхотен манталитет и показва

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:03 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация