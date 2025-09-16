Подробно търсене

Треньорът на Нико Ковач преди срещата с Ювентус: "Искаме да покажем, че имаме качества"

Кремена Младенова
снимка: Harry Langer/dpa via AP
Торино,  
16.09.2025 09:52
 (БТА)

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач разкри, че бразилецът Аарон Анселмино ще пропусне днешното гостуване на германския тим срещу Ювентус в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

"Аарон има добър напредък. Включи се в последното ни занимание, но в крайна сметка решихме да не го взимаме за пътуването до Италия", каза Ковач на пресконференцията преди двубоя, цитиран от официалния сайт на клуба.

"Имаме добър състав, а с нашите нападатели по крилата разчитаме на значителна скорост. Мисля, че сме достатъчно гъвкави, а и за срещата с Ювентус вече имам нещо наум", заяви още Нико Ковач.

"Предстои ни предизвикателство срещу Ювентус, но искаме да покажем, че имаме качествата да се справим в Торино", добави наставникът на Борусия Дортмунд.

"Пътят до финала в надпреварата е много дълъг. Шампионската лига винаги е нещо специално, така че се радвам, че съм част от нея", заяви футболистът на германския отбор Марсел Забицер.

По повод съотборника си Джоб Белингам, Забицер коментира: "Джоб е добро момче, разбира се много добре с него. Той има потенциал и сме щастливи, че е в нашия тим."

/КМ/

