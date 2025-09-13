Подробно търсене

Ювентус поиска 100 милиона евро за Йълдъз

Боян Денчев
снимка: АР, LaPresse via AP
Лондон,  
13.09.2025 16:07
 (БТА)

Челси е заинтересован да привлече халфа на Ювентус Кенан Йълдъз, съобщава Fichajes. Според източника, италианският клуб ще поиска 100 милиона евро за 20-годишния турчин.

Ръководството на италианците възнамерява да продължи договора с халфа до лятото на 2030 г. Настоящият споразумение е валидно до 30 юни 2029 г.

И двете страни заявиха желанието си да продължат работата по разговори за нов контракт. Ювентус преди това отхвърли предложение за трансфер на играча от Челси.

През сезон 2024/25 халфът отбеляза 12 гола и направи 9 асистенции в 52 мача.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на Йълдъз на 50 милиона евро.

