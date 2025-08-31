Два нови отдела - „Родина“ в Индиана и „Братя Миладинови“ в Лос Анджелис, са приети за членове на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада

Два нови отдела бяха официално приети като членове на Македонската патриотична организация (МПО) в САЩ и Канада – „Родина“ в Индиана и „Братя Миладинови“ в Лос Анджелис, по време на 104-ия Конгрес на организацията в Чикаго. Това каза за БТА евродепутатът Андрей Ковачев, който е един от участниците в конгреса.

Той допълни, че е било решено вестник „Македонска трибуна“ да бъде свободно достъпен в онлайн пространството. Хартиеното издание остава все още платено. Конгресът продължава и утре.

За началото на форума съобщи във фейсбук профила си генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков. „Основана в САЩ през 1922 г. от македонски българи, МПО носи в себе си завета на поколения бежанци от географската област Македония, които са се борили за свободата, независимостта и съхраняването на своята национална идентичност“, посочва Станков.