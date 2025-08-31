Румънският президент Никушор Дан е на посещение в Република Молдова по случай Деня на румънския език – 31 август

Румънският президент Никушор Дан пристигна тази сутрин на посещение в Република Молдова, където ще участва в събития, посветени на Деня на румънския език – 31 август, предаде Аджерпрес.

Той проведе среща на четири очи в Кишинев с президента на Република Молдова Мая Санду, по чиято покана е посещението му, след което двамата дадоха пресконференция.

Румънският президент заяви по време на пресконференцията, че Република Молдова е пример за целия свят заради начина, по който е съхранила румънския език. Той допълни, че румънският, освен идентичност, означава и отговорност от страна на всекиго.

"Румъния и Република Молдова са страни, които имат общи ценности, които имат нужда една от друга, и е наша отговорност да си помагаме, за да може двете ни държави да имат светло бъдеще в света, който всички градим", заяви Дан.

Молдовският президент Мая Санду заяви на пресконференцията, че присъствието на румънския президент в Кишинев е "знак на приятелство и солидарност, но преди всичко доказателство, че румънският език остава най-здравият мост между двата бряга на река Прут (между Република Молдова и Румъния – бел. ред.)". Тя допълни, че румънският не трябва да бъде празнуван само в един ден от годината, а трябва да бъде честван и почитан всеки ден.

По-късно двамата президенти присъстваха на откриването на събитието "Голямата национална диктовка", в което участваха над 2000 души, и положиха венци на паметника на поета Михай Еминеску в община Страшен. Очаква се днес те да открият и концерта, посветен на Деня на румънския език в Дома на културата в Страшен.

Това е третото посещение на Никушор Дан в Република Молдова, откакто той пое президентския пост, след визитите на 10 юни и 8 август тази година, припомня агенцията.