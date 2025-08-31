Изкуственият интелект засяга заетостта сред младите хора в САЩ, установи проучване

Подробно търсене

Снимка: AP Photo/Michael Dwyer, архив
Сан Хосе, САЩ,  
31.08.2025 19:00
 (БТА)

Масовото навлизане на изкуствения интелект (ИИ) вече променя пазара на труда в САЩ, като най-силно засегнати са младите работници. Това сочат заключенията от проучване на Станфордския университет, информира ДПА.

Проучването установява, че заетостта сред софтуерните разработчици на възраст между 22 и 25 години е намаляла с 20 процента от края на 2022 г. насам. За периода заетостта сред хората на същата възраст е намаляла с около 6 процента, докато в секторите с по-слаба интеграция на ИИ е отчетено увеличение от 9 процента.

Позиции свързани с обслужване на клиенти, включително кол центрове, също са сред най-засегнатите от внедряването на ИИ, отбелязват изследователите.

Броят на по-възрастните работници в сектори с широко използване на ИИ се е увеличил. Експертите предполагат, че въпреки възможността на изкуствения интелект да възпроизвежда основни умения, придобити чрез образование, той не може да замени опита, натрупан с години практика на работното място.

Проучването също така показва, че освобождаването на работници е по-изразено при длъжности, където ИИ може изцяло да автоматизира задачите, отколкото при тези, където технологията само подпомага работата на хората. Сектори като здравеопазването, където технологиите играят поддържаща роля, отбелязват растеж на заетостта във всички възрастови групи.

Анализът се базира на данни от американската консултантска фирма Ей Ди Пи (ADP), обхващащи между 3,5 и 5 милиона служители на пълен работен ден. Въпреки че резултатите показват ясно изразено въздействие на ИИ върху пазара на труда в САЩ, изследователите предупреждават, че и други фактори – включително промени в заетостта след пандемията и икономическите условия – също може да са оказали влияние.

/ИЦ/

