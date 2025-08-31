Подробно търсене

Александър Тунчев: "Допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки"

Ивайло Георгиев
Снимка: Боян Ботев/БТА (ВЯ), архив
Кърджали,  
31.08.2025 19:05
 (БТА)

Старши треньорът Александър Тунчев отличи желанието за игра на футболистите на Арда, но заяви, че грешките в отбрана са лишили отбора от победата срещу Берое. Мачът от седмия кръг на българската футболна efbet Лига завърши наравно 2:2

"Харесаха ми желанието и борбата на отбора. Имахме ситуации, но допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки", каза Тунчев. 

Арда ще получи две седмици почивка в началото на септември за мачовете на националните отбори, а това ще бъде добре дошло за треньора и футболистите му. Те изиграха по шест мача в първенството и шест в Европа, последният от които в четвъртък срещу полския Ракув

"Паузата ще ни даде възможност да си починем, защото малко или много умора имаше. Теренът също не беше в най-доброто състояние. В много важен момент е почивката, за да вземем глътка въздух и да презаредим батериите", добави старши треньорът на Арда. 

/ИК/

