Арда допусна поражение у дома срещу Ракув и отпадна от Лигата на конференциите

Мач-реванш от плейофите за класиране в Лигата на конференциите:

Арда Кърджали (България) - Ракув Ченстохова (Полша) 1:2 (0:1)

* Ракув спечели първата среща с 1:0.

голмайстори: 0:1 Петер Барат 2, 1:1 Антонио Вутов 59-дузпа, 1:2 Иван Лопес 90+4

пропусната дузпа: Иван Лопес (Ракув) 90+4

червени картони: Георги Николов (Арда) 70, Димитър Велковски (Арда) 90

жълти картони: Андре Шиняшики, Патрик Луан (Арда), Петер Барат (Ракув)

главен съдия: Георги Николов (Арда), Богдан Раковицан, Игор Паяч (Хърватия)

"Арена Арда", Кърджали

състави

Арда: Анатолий Господинов, Вячеслав Велев (66-Вячеслав Велев), Феликс Ебоа Ебоа, Джелал Хюсеинов, Димитър Велковски, Давид Акинтола (80-Патрик Луан), Лъчезар Котев, Светослав Ковачев (85-Иснаба Мане), Серкан Юсеин (46-Серкан Юсеин), Бирсент (66-Андре Шиняшики) Карагарен, Георги Николов

Ракув: Качпер Треловски, Богдан Раковицан, Зоран Арсенич, Стратос Сварнас, Фран Тудор, Петер Барат (74-Марко Булат), Оскар Репка, Жеан Карлос (79-Адриано), Микаел Амеяу (60-Иван Лопес), Йонатан Браут Брунес (79-Леонардо Роча), Томаш Пиенко (60-Хесус Диас)

Арда загуби драматично с 1:2 като домакин срещу Ракув Ченстохова в среща-реванш от плейофите за влизане в Лигата на конференциите. Полският отбор продължава напред в третия по сила европейски клубен турнир след общ резултат 3:1, а тимът от Кърджали, който остана с 9 футболисти на терена заради червени картони на Георги Николов и Димитър Велковски, приключи участието си в Европа.

Още във втората минута гостите имаха късмет и взеха аванс в резултата. Тогава Петер Барат шутира извън наказателното поле и след рикошет даде аванс в полза на Ракув.

Пет минути по-късно Жеан Карлос изведе Йонатан Браут Брунес и той би, но Анатолий Господинов се справи със ситуацията.

В 27-ата минута Серкан Юсеин получи подаване от Лъчезар Котев, който стреля, но Качпер Треловски не допусна изненада.

Пет минути преди края на първата част Фран Тудор подаде за Майкъл Амеяу и той центрира в наказателното поле, където Томаш Пиенко стреля с глава над вратата на Арда.

След почивката шут на Жеан Карлос мина над вратата на Арда. В 56-ата минута Зоран Арсенич фаулира Димитър Велковски в наказателното поле и Антонио Вутов реализира отсъдената дузпа.

В 70-ата минута Георги Николов получи втори жълт и съответно червен картон за фаул в централната част на терена и остави домакините в намален състав.

Четвърт час преди края на редовното време удар на Светослав Ковачев мина покрай вратата на Ракув, а в 80-ата минута Арда имаше късмет да не допусне втори гол. Резервата Иван Лопес шутира от фаул от сериозна дистанция, а топката се удари в горната греда зад Анатолий Господинов и излезе в аут.

В последните пет минути на редовното време вратарят Анатолий Господинов на три пъти се намеси решително, справяйки се със сериозни опасности за гостите. В 90-ата минута се стигна до дузпа за Ракув и червен картон за Димитър Велковски, който спря голова атака за Ченстохова. Господинов отби удара от бялата точка на Иван Лопес, но топката се върна в испанския нападател и той отблизо на празна врата оформи крайното 2:1 в полза на Ракув.