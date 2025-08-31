Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Арда и Берое разделиха точките в Кърджали
Снимка: Боян Ботев/БТА (ВЯ), архив
Кърджали,  
31.08.2025 18:57
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)  2:2 (2:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 30, 1:1 Георги Николов 35, 1:2 Даниел Бодега - Нене 43, 2:2 Героги Николов 45+2

по-късно днес:
Левски - ЦСКА 1948 
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)

от събота:
Славия - ЦСКА                           2:2 (2:1)
голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 3, 1:1 Жордан Варела 27, 2:1 Янис Гермуш 38, 2:2 Леандро Годой 52
червен картон: Джеймс Ето'о 70 (ЦСКА)

Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)   1:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Парвиз Умарбаев 4, 1:1 Бернардо Коуто 78, 1:2 Мартин Русков 83
червен картон: Тодор Павлов 70 (Локомотив); Ндуалу Пахама 90+2 (Спартак)

от петък:
Септември - Локомотив 1929 (София)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49

Монтана - Добруджа (Добрич)             1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

 1. Локомотив Пловдив   7   4  3  0   8:4  15 точки
 2. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13  
 3. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 4. ЦСКА 1948           6   4  1  1   8:5  13
 5. Черно море          7   3  3  1  11:5  12 
 6. Локомотив София     7   2  4  1   6:3  10
 7. Ботев Враца         7   2  4  1   6:4  10
 8. Монтана             7   2  2  3   5:11  8 
 9. Берое               6   1  3  2   7:11  6
10. Септември София     7   2  0  5   7:15  6 
11. Арда Кърджали       6   1  3  2   8:6   6
12. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
13. Славия              7   1  2  4   8:13  5
14. ЦСКА                6   0  4  2   4:6   4
15. Спартак Варна       7   0  4  3   5:9   4
16. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4

/ИК/

