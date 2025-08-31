Подробно търсене

Арда и Берое завършиха наравно в мач от седмия кръг на efbet Лига, Георги Николов вкара два гола за кърджалии

Ивайло Георгиев
Арда и Берое завършиха наравно в мач от седмия кръг на efbet Лига, Георги Николов вкара два гола за кърджалии
Арда и Берое завършиха наравно в мач от седмия кръг на efbet Лига, Георги Николов вкара два гола за кърджалии
Снимка: Боян Ботев/БТА (ВЯ), архив
Кърджали,  
31.08.2025 18:59
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Арда (Кърджали) и Берое (Стара Загора): 

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора) - 2:2 (2:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 30, 1:1 Георги Николов 35, 1:2 Даниел Бодега - Нене 43, 2:2 Героги Николов 45+2
червен картон: Викторио Вълков 57 (Берое)
стадион: "Арена Арда"
главен съдия: Никола Попов
жълти картони: Лъчезар Котев, Феликс Ебоа, Анатолий Господинов, Патрик Луан, Висенте Лонгиноти (Арда); Викторио Вълков, Алехандро Масого, Жоао Мигел и Джанлука Коя (Берое).

състав на Арда: Анатолий Господинов, Густаво Асис, Идову Акинтола, Георги Николов (59-Патрик Луан), Светослав Ковачев (69-Бирсент Карагарен), Андре Шиняшики (83-Иснаба Мане), Серкан Юсеин (69-Иван Тилев), Емил Виячки, Димитър Велковски (46-Вячеслав Велев), Лъчезар Котев и Феликс Ебоа. 

състав на Берое: Артур Мота, Хуан Саломони, Хуан Пинеда (74-Уесли Дуал), Алехандро Масого (83-Стефан Гаврилов), Даниел Бодега - Нене, Исмаел Ферер (61-Висенте Лонгиноти), Викторио Вълков, Карлос Алгара, Алберто Салидо (74-Ивайло Митев), Тижан Сона (74-Джанлука Коя) и Жоао Мигел. 

Арда (Кърджали) и Берое (Стара Загора) си отбелязаха четири гола в рамките на 17 минути през първото полувреме и завършиха наравно 2:2 в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Така кърджалии заеха 11-о място с шест точки от шест мача, а старозагорци се изкачиха на девета позиция със същия актив

Арда приключи европейската си авантюра в четвъртък, когато загуби с 1:2 от полския Ракув (Ченстохова) в мач-реванш от плейофната фаза на Лигата на конференциите

Арда и Берое изиграха изключително първо полувреме и отбелязаха цели четири гола. Гостите можеха да открият резултата още в 11-ата минута, когато отбраната на Арда загуби топката пред вратата. Тя попадна в Алберто Салидо, но той уцели десния страничен стълб на Анатолий Господинов.  

Вратарят на Арда бе преодолян за първи път в 30-ата минута. Карлос Алгара стреля от около 25 метра от статично положение и удари напречната греда, а Салидо бе точен на добавка с глава за 1:0. Кърджалии отговориха моментално и Георги Николов вкара на опразнената се разписа със силен шут след разбъркване в наказателното поле на гостите.

Берое поведе отново в 43-та минута, когато Салидо добави асистенция към попадението си. Той изведе Даниел Бодега - Нене зад гърба на отбраната на и той преодоля Господинов с втория гол, но отговорът на Арда отново бе светкавичен. Във втората минута на добавеното време Андре Шиняшики проби отдясно и качи топката на главата на Николов, който се разписа с лекота на далечна греда за 2:2. 

Берое остана с човек по-малко в 57-та минута, когато Викторио Вълков удар с глава Николов и бе изгонен от игра с втори жълт картон. Голмайсторът на Арда пък бе сменен. Кърджалии опитаха да натиснат и стигнаха удариха греда чрез Патрик Луан, но не успяха да преодолеят за трети път Артур Мота. 

/ИК/

Свързани новини

31.08.2025 19:05

Александър Тунчев: "Допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки"

Старши треньорът Александър Тунчев отличи желанието за игра на футболистите на Арда, но заяви, че грешките в отбрана са лишили отбора от победата срещу Берое. Мачът от седмия кръг на българската футболна efbet Лига завърши наравно 2:2.  "Харесаха ми
31.08.2025 18:57

Арда и Берое разделиха точките в Кърджали

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига: Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)  2:2 (2:2) голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 30, 1:1 Георги Николов 35, 1:2 Даниел Бодега - Нене 43, 2:2 Героги Николов 45+2 по-късно

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:36 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация