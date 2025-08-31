Арда и Берое завършиха наравно в мач от седмия кръг на efbet Лига, Георги Николов вкара два гола за кърджалии

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Арда (Кърджали) и Берое (Стара Загора):

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора) - 2:2 (2:2)

голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 30, 1:1 Георги Николов 35, 1:2 Даниел Бодега - Нене 43, 2:2 Героги Николов 45+2

червен картон: Викторио Вълков 57 (Берое)

стадион: "Арена Арда"

главен съдия: Никола Попов

жълти картони: Лъчезар Котев, Феликс Ебоа, Анатолий Господинов, Патрик Луан, Висенте Лонгиноти (Арда); Викторио Вълков, Алехандро Масого, Жоао Мигел и Джанлука Коя (Берое).

състав на Арда: Анатолий Господинов, Густаво Асис, Идову Акинтола, Георги Николов (59-Патрик Луан), Светослав Ковачев (69-Бирсент Карагарен), Андре Шиняшики (83-Иснаба Мане), Серкан Юсеин (69-Иван Тилев), Емил Виячки, Димитър Велковски (46-Вячеслав Велев), Лъчезар Котев и Феликс Ебоа.

състав на Берое: Артур Мота, Хуан Саломони, Хуан Пинеда (74-Уесли Дуал), Алехандро Масого (83-Стефан Гаврилов), Даниел Бодега - Нене, Исмаел Ферер (61-Висенте Лонгиноти), Викторио Вълков, Карлос Алгара, Алберто Салидо (74-Ивайло Митев), Тижан Сона (74-Джанлука Коя) и Жоао Мигел.

Арда (Кърджали) и Берое (Стара Загора) си отбелязаха четири гола в рамките на 17 минути през първото полувреме и завършиха наравно 2:2 в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Така кърджалии заеха 11-о място с шест точки от шест мача, а старозагорци се изкачиха на девета позиция със същия актив.

Арда приключи европейската си авантюра в четвъртък, когато загуби с 1:2 от полския Ракув (Ченстохова) в мач-реванш от плейофната фаза на Лигата на конференциите.

Арда и Берое изиграха изключително първо полувреме и отбелязаха цели четири гола. Гостите можеха да открият резултата още в 11-ата минута, когато отбраната на Арда загуби топката пред вратата. Тя попадна в Алберто Салидо, но той уцели десния страничен стълб на Анатолий Господинов.

Вратарят на Арда бе преодолян за първи път в 30-ата минута. Карлос Алгара стреля от около 25 метра от статично положение и удари напречната греда, а Салидо бе точен на добавка с глава за 1:0. Кърджалии отговориха моментално и Георги Николов вкара на опразнената се разписа със силен шут след разбъркване в наказателното поле на гостите.

Берое поведе отново в 43-та минута, когато Салидо добави асистенция към попадението си. Той изведе Даниел Бодега - Нене зад гърба на отбраната на и той преодоля Господинов с втория гол, но отговорът на Арда отново бе светкавичен. Във втората минута на добавеното време Андре Шиняшики проби отдясно и качи топката на главата на Николов, който се разписа с лекота на далечна греда за 2:2.

Берое остана с човек по-малко в 57-та минута, когато Викторио Вълков удар с глава Николов и бе изгонен от игра с втори жълт картон. Голмайсторът на Арда пък бе сменен. Кърджалии опитаха да натиснат и стигнаха удариха греда чрез Патрик Луан, но не успяха да преодолеят за трети път Артур Мота.