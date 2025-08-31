Лука Дончич записа "трипъл-дабъл" за първата победа на Словения на Евробаскет 2025, успехи за Испания и Гърция

"Трипъл-дабъл" на Лука Дончич донесе победа на Словения с 86:69 над Белгия и първи успех за тима на Европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Полша, Финландия, Латвия, Кипър и ще продължи до 14 септември.

Дончич отбеляза 26 точки, направи 11 асистенции и взе 10 борби в Катовице (Полша). Това беше едва четвърти "трипъл-дабъл" на Евробаскет от 1995 година насам. Звездата на Лос Анджелис Лейкърс стана и най-младият играч (26 години и 184 дни), достигнал 400 точки на Евробаскет след Тони Паркър през 2007-а (25 години и 122 дни).

След като загуби от Полша и Франция, въпреки представянето на Дончич със съответно 34 и 39 точки, Словения играе срещу Исландия във вторник в поредния си мач от група Д. Израел и финалистът от 2022 година Франция са начело в групата с по пет точки, след като Израел победи Франция с 82:69 след 23 точки на баскетболиста на Портланд Дени Авдия.

Янис Адетокунбо се завърна в състава и вкара 27 точки, за да помогне на Гърция да остане перфектна с разгром над Грузия с 94:53. Той пропусна победата на Гърция над Кипър с 96:69 в събота, два дни след като нападателят на Милуоки Бъкс отбеляза 31 точки при победата над Италия.

Срещу Грузия Адетокунбо също така взе 8 борби, добави 4 асистенции и 2 отнети топки в Кипър. Гърция води в група C с шест точки и може да си осигури място в осминафиналите, ако Италия победи Босна и Херцеговина по-късно.

Също в група C, защитаващият титлата шампион Испания разгроми Кипър с 91:47 с 19 точки на Вили Ернангомес. Испания е втора в групата с пет точки. Също по-късно днес Полша играе срещу Исландия.