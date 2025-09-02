Подробно търсене

Отборите на Литва и Сърбия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025

Кремена Младенова
снимка: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP
Рига,  
02.09.2025 11:18
 (БТА)

Националният отбор на Сърбия се наложи над Чехия с 82:60 и постигна четвърта поредна победа в група "А" на Европейското първенство по баскетбол за мъже в латвийската столица Рига. Сърбите делят първото място във временното класиране в групата с тима на Турция, който също е с четири успеха, а заедно с Латвия вече си осигуриха място на осминафиналите в надпреварата.

Чехия допусна четвърто поражение и стана първият състав от група "А", който отпада от турнира.

Баскетболистите на Сърбия водеха през целия двубой, а преднината им достигна 27 точки. Най-резултатен за победата беше Алекса Аврамович с 14 точки, 3 борби и 8 асистенции, докато за Чехия Яромир Бохачик завърши с 12 точки и 3 борби.

В другия късен двубой във финландския град Тампере отборът на Литва надделя над домакините от Финландия с 81:78 пред 12 900 зрители в среща от група "В". Литовците записаха трета победа от четири срещи, като отстъпват само пред лидера в подреждането Германия.

Финландците претърпяха първо поражение, като в последния си двубой от групата ще се изправят срещу германците и все още имат надежди да оглавят класирането. И трите отбора са сигурни за осминафиналите на Евробаскет 2025.

Домакините имаха предимство до началото на втората част, в която Литва осъществи обрат. Авансът на литовците достигна 15 точки, а преди последната четвърт резултатът бе 57:48. Въпреки финалния натиск на Финландия, тимът на Литва удържа успеха след 16 точки и 9 асистенции на Рокас Йокубайтис, както и 14 точки и 8 борби на Марек Блажевич.

Лаури Марканен се включи за финландския състав с 19 точки, 11 борби и 6 асистенции.

/КМ/

