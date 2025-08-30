Никола Йокич завърши с "дабъл-дабъл" за втората победа на Сърбия на Евробаскет 2025

Сърбия победи Португалия с 80:69 в мач от груповата фаза на Европейското първенство по баскетбол за мъже. Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Полша, Финландия, Латвия и Кипър, като ще продължи до 14 септември.

Звездата на сърбите Никола Йокич се отличи с дабъл-дабъл за успеха - 23 точки и 10 борби. Диого Брито отбеляза 22 точки за португалците в двубоя, игран в Рига, Латвия.

Сърбия записа втора поредна победа и води в класирането на група А с пълен актив от 4 точки.

Един от домакините на турнира Латвия постигна първа победа след успех над Естония със 72:70.

В Група Б Финландия победи Великобритания с резултат 109:79. Лаури Маркканен отбеляза 43 точки за финландците.

В друга среща от Група Б Литва победи Черна гора с 94:67. Литовците поставиха рекорд по брой асистенции в един мач на европейско първенство. Баскетболистите на Литва направиха 35 асистенции и подобриха предишният рекорд от 2001 г., когато югославските баскетболисти направиха 33 асистенции в мач срещу Естония (113:58).

Това е втори рекорд за Литва на Европейското първенство. В първия си мач на турнира литовците направиха най-много борби в една среща - 57.