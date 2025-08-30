Подробно търсене

Никола Йокич завърши с "дабъл-дабъл" за втората победа на Сърбия на Евробаскет 2025

Мирослав Димитров
Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP
Рига,  
30.08.2025 10:52
 (БТА)

Сърбия победи Португалия с 80:69 в мач от груповата фаза на Европейското първенство по баскетбол за мъже. Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Полша, Финландия, Латвия и Кипър, като ще продължи до 14 септември.

Звездата на сърбите Никола Йокич се отличи с дабъл-дабъл за успеха - 23 точки и 10 борби. Диого Брито отбеляза 22 точки за португалците в двубоя, игран в Рига, Латвия.

Сърбия записа втора поредна победа и води в класирането на група А с пълен актив от 4 точки.

Един от домакините на турнира Латвия постигна първа победа след успех над Естония със 72:70.

В Група Б Финландия победи Великобритания с резултат 109:79. Лаури Маркканен отбеляза 43 точки за финландците.

В друга среща от Група Б Литва победи Черна гора с 94:67. Литовците поставиха рекорд по брой асистенции в един мач на европейско първенство. Баскетболистите на Литва направиха 35 асистенции и подобриха предишният рекорд от 2001 г., когато югославските баскетболисти направиха 33 асистенции в мач срещу Естония (113:58).

Това е втори рекорд за Литва на Европейското първенство. В първия си мач на турнира литовците направиха най-много борби в една среща - 57.

/МД/

Свързани новини

29.08.2025 11:35

Словения на Лука Дончич с поражение, Гърция на Янис Адетокунбо стартира с победа на Евробаскет 2025

Отборът на Полша се наложи над Словения на Лука Дончич със 105:95 в първия си двубой от група D на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Катовице (Полша). Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Полша, Финландия, Латвия и Кипър
28.08.2025 17:46

Испания започна защитата на титлата си на европейското първенство по баскетбол с поражение от Грузия

Защитаващият титлата си тим на Испания допусна загуба с 69:83 от Грузия в първия си мач от европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Латвия, Финландия, Полша и Кипър

