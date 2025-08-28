Испания започна защитата на титлата си на европейското първенство по баскетбол с поражение от Грузия

Защитаващият титлата си тим на Испания допусна загуба с 69:83 от Грузия в първия си мач от европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Латвия, Финландия, Полша и Кипър.

В Лимасол испанците бяха напълно надиграни от съперника си, макар и до полувремето пасивът им да бе само две точки. През вторите 20 минути обаче, които стартираха при резултат 37:35, грузинците започнаха да трупат солиден аванс, който стана двуцифрен в последните минути на третата четвърт и достигна до 16 точки няколко минути преди края.

Най-резултатни за победителите от Грузия бяха техните две звездите от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Сандро Мамукелашвили отбеляза 19 точки, а Гога Битадзе прибави 15. С 13 завърши Торнике Шенгелия.

За Испания Хуанчо Ернангомес реализира 13 точки, Санти Алдама вкара 12, а с 11 приключи Дарио Брисуела, като те бяха и единствените трима играчи с девет или повече точки.

В друг мач, игран по същото време в Катовице, Израел спечели с 83:71 срещу Исландия. Баскетболистите на Ариел бет Халахми не загубиха нито една от четирите части на мача и методично трупаха разлика.

Роман Соркин бе над всички в срещата, като реализира 31 точки. Центърът на Макаби Тел Авив вкара 13 от 19-те си стрелби от игра, включително и три от четирите си опита за три точки. Още 20 точки прибави Дени Авдия.

За Исландия Елвар Фридриксон бе най-резултатен със 17 точки, а центърът Тригви Хлинасон направи "дабъл-дабъл" от 13 точки и 14 борби.

По-късно днес предстоят още четири мача от първия кръг на Евробаскетб 2025. В група "D" в Катовице това са Белгия - Франция и Словения - Полша, докато в група "С" в Лимасол срещите са Кипър - Босна и Херцеговина и Гърция - Италия.