Кремена Младенова
Сръбският център Никола Йокич потвърди, че няма намерение да напуска Денвър Нъгетс
снимка: AP Photo/David Zalubowski
Денвър,  
30.09.2025 11:16
 (БТА)

Трикратният най-полезен играч (МВП) в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) Никола Йокич няма желание да напуска Денвър Нъгетс, пише агенция "Ройтерс".

Йокич потвърди ангажимента си към отбора по време на медийния ден в Денвър за откриването на сезона в НБА. Сръбският център беше попитан дали би подписал максимално удължаване на договора през следващото лято, което би могло да му донесе близо 300 милиона долара за четири години.

"Не мисля за това. Тези договори и удължавания идват като награда, като нещо, което е естествено за спорта, особено в НБА, където виждате как се развива таванът на заплатите", каза 30-годишният Йокич.

"Планът ми е да бъда с Нъгетс завинаги, така че това е моят отговор", добави сръбският национал.

Денвър избра Йокич под номер 41 в драфта на НБА през 2014 година. Той е постигна средно над 24 точки и 10 борби в продължение на пет поредни сезона и беше обявен за МВП на финалите, когато Нъгетс спечелиха шампионската титла през 2023-а, първата в историята на франчайза.

/КМ/

