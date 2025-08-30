Световният шампион Германия и Сърбия се класираха за осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже, успехи за Франция и Гърция

Гардът на Сакраменто Кингс Денис Шрьодер отбеляза 26 точки, а Германия победи Литва със 107:88, за да стане първият отбор, класирал се за осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

Играчът на Орландо Меджик Франц Вагнер добави 24 точки и 7 борби, Даниел Тайс се включи с 23 точки, а Германия постигна трета победа. Бундестимът триумфира след по-добра стрелба от далечна дистанция, вкарвайки 19 тройки, а Шрьодер реализира 5 от 10 от разстояние. Той добави 6 асистенции в поредно силно представяне, въпреки че беше обект на расови обиди от двама фенове, които бяха изгонени от залата в Тампере (Финландия).

"Можете да ме обиждате, но маймунските звуци са нещо, което не уважавам и не приемам. Расизмът няма място в този спорт", каза Шрьодер пред медиите, след като чу обидите на път към съблекалнята.

Временно изпълняващият длъжността треньор Алан Ибрахимагич каза: "Забелязах, че Денис беше много разстроен - и с право. Няма място за такива неща в спорта. Можем само да се борим срещу това".

Рокас Йокубайтис отбеляза 20 точки за Литва, а центърът на Денвър Нъгетс Йонас Валанчунас добави 14 точки. Литва намали пасива си до 51:55 през третата четвърт, когато Вагнер отбеляза шест точки при серия от 8:2 и Германия спечели победата.

Световният шампион Германия продължава напред след 3:0 в група Б. Четирите най-добри отбора във всяка от четирите групи от по шест тима ще се класират за фазата на елиминациите в Рига (Латвия) от 6 до 14 септември.

Сръбският национален отбор също си осигури място в следващата фаза на шампионата. Съставът на Светислав Пешич надделя срещу Латвия с 84:80 в оспорвана среща от третия кръг в група А и след 39 точки и 10 борби на звездата си Никола Йокич.

Филип Петрушев добави 12 точки за успеха, Марко Гудурич финишира с 11, 5 борби и 5 асистенции. Давис Бертанс беше най-полезен за Латвия с 16 точки и 10 борби.

Гърция се наложи над Кипър с 96:69, а Франция победи Словения със 103:95, въпреки че звездата на словенците Лука Дончич се отличи с 39 точки, 8 борби и 9 асистенции.

Пеле Ларсон от Маями Хийт реализира 23 точки, а Швеция победи Великобритания със 78:59 също в двубой от група Б.

Баскетболистът на Маями Хийт Симоне Фонтекио вкара 14 точки, за да помогне на Италия се наложи над Грузия със 78:62 в Група C в Кипър. Белгия преодоля 7 точки разлика в четвъртата четвърт, за да победи Исландия със 71:64 в група Д, играна в Катовице (Полша). Естония пък спечели срещу Чехия с 89:75 в група А в Рига.