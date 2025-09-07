Подробно търсене

Селекционерът на националния тим по баскетбол на Сърбия Светислав Пешич: "Никой не обича да губи, трудно е за всички"

Кремена Младенова
Селекционерът на националния тим по баскетбол на Сърбия Светислав Пешич: "Никой не обича да губи, трудно е за всички"
Селекционерът на националния тим по баскетбол на Сърбия Светислав Пешич: "Никой не обича да губи, трудно е за всички"
снимка: AP Photo/Michael Conroy
Рига,  
07.09.2025 09:51
 (БТА)

Старши треньорът на националния отбор на Сърбия по баскетбол за мъже Светислав Пешич призна, че тимът му не е изглеждал по най-добрия начин при загубата от Финландия на осминафиналите на Европейското първенство в Рига (Латвия).

"Когато играеш в турнир като този, трябва да си в по-добра физическа форма. Сред тима влезе вирус, но това не е извинение. Съперниците ни виждат като фаворити и нямат какво да губят", каза Пешич, цитиран от sportskacentrala.com.

Попитан дали причината за слабото представяне е лошата защита, селекционерът на сръбския състав коментира: "Дадохме всичко от себе си в момента. Не загубихме заради една конкретна причина. През втората четвърт имахме баланс в играта, те стреляха 1/10 от тройка и имаха само две борби в нападение. След това не продължихме по този начин и се случи поражението."

"Дори не сме мислили какво ще се случва след първенството, защото всички бяхме концентрирани върху Еврошампионата. Всичко трябва да се анализира умно и осъзнато. Намерихме решения след предишните загуби и бяхме по-добри. Никой не обича да губи. Трудно е за всички, трудно е и за нас, мисля и за нашите фенове", добави Светислав Пешич.

/КМ/

Свързани новини

07.09.2025 08:28

Финландия отстрани един от големите фаворити на Евробаскет 2025 и ще играе на четвъртфиналите

Националният отбор на Финландия постигна зашеметяващ успех, побеждавайки едни от големите фаворити Сърбия с 92:86 на осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Рига
30.08.2025 21:04

Световният шампион Германия и Сърбия се класираха за осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже, успехи за Франция и Гърция

Сръбският национален отбор също си осигури място в следващата фаза на шампионата. Съставът на Светислав Пешич надделя срещу Латвия с 84:80 в оспорвана среща от третия кръг в група А и след 39 точки и 10 борби на звездата си Никола Йокич.
15.08.2025 12:42

Сръбският селекционер Светислав Пешич изрази опасенията си за възстановяването на гарда Василие Мицич

Селекционерът на националния тим на Сърбия по баскетбол за мъже Светислав Пешич изрази опасенията си за възстановяването на гарда Василие Мицич преди приятелската среща с Чехия

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:29 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация