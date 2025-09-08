Подробно търсене

Янис Адетокунбо вкара 37 точки за успеха на Гърция над Израел на осминафиналите на Евробаскет 2025

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Sergei Grits
Рига,  
08.09.2025 08:18
 (БТА)

Националният отбор на Гърция, който елиминира действащия шампион Испания в груповата фаза на Европейското първенство по баскетбол за мъже, победи Израел с 84:79, за да си осигури място на четвъртфиналите. В сблъсък за достигане до полуфиналите гърците ще се изправят срещу трикратния шампион Литва.

Звездата на Милуоки Бъкс и гръцкия баскетбол Янис Адетокунбо отново доминираше, като реализира 37 точки и 10 борби за успеха.

Тимът на Гърция водеше през целия мач, като най-голямата разлика беше 14 точки. На почивката гърците имаха аванс от 50:41, а след 30 минути игра резултатът бе 67:59. Съставът на Израел намали разликата до 2 точки при 60:58 три минути преди края на третата част, но не успя да стигне до обрат.

Костас Слукас добави 11 точки и 4 борби за Гърция, докато за Израел най-резултатен беше Дени Авдия с 22 точки и 3 борби.

Четвъртфиналите на Евробаскет 2025 ще се проведат във вторник и сряда, а шампионатът продължава до неделя в латвийската столица Рига.

Програма за четвъртфиналите:

9 септември
Турция - Полша
Литва - Гърция

10 септември
Финландия - Грузия
Германия - Словения

 

 

/КМ/

