Баскетболната суперзвезда Янис Адетокунбо не крие, че би играл в Европа в точния момент

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Sergei Grits
Атина,  
23.09.2025 18:02
Гръцката баскетболна звезда Янис Адетокунбо не крие, че би се върнал да играе в Европа на даден етап от кариерата си.

"Завършихме трети на Европейското първенство. За мен нищо не се променя, аз винаги опитвам да бъда същия човек", каза баскетболистът на Милуоки Бъкс пред гръцкото издание Sport24.gr, след като националният отбор на Гърция спечели бронзовите медали на шампионата на Стария континент по-рано този месец.

"Винаги съм мечтал за успех с държавния тим. Това беше нещо, което липсваше в кариерата ми. Бях много щастлив, защото и хората в страната бяха много щастливи", продължи Адетокунбо.

По повод селекционера на гръцкия състав Василис Спанулис, Янис Адетокунбо коментира: "Сътрудничеството ни беше изключително".

"Да, искам да играя в Европа. Ако условията и моментът са точните, ще го направя", заяви 30-годишният играч, който се подготвя за 13-ия си сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

