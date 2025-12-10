Симфониета Шумен ще представи концерта "Виена – класическа и вечна", солист ще бъде пианистката Цвета Атанасова

Симфониета Шумен ще представи тази вечер в зала „Професор Венета Вичева“ концерта „Виена – класическа и вечна“. Диригент ще бъде Росен Гергов, а солист – пианистката Цвета Атанасова, съобщават от оркестъра.

Концертът е посветен на Виенската класическа традиция. В програмата му са включени Концерт за пиано и оркестър № 13 от Волфганг Амадеус Моцарт и Симфония № 5 от Франц Шуберт. За концерта в Шумен е доставен оригинален концертен роял Bösendorfer, на който солистката ще изпълни Моцартовия концерт. За шуменската публика събитието е рядка възможност да чуе този инструмент в автентична концертна среда, подчертаха от Симфониета Шумен.

Цвета Атанасова e родена в 2001 г. в Русе. Изучавала е пиано в Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов". През 2025 г. завършва своето магистърско обучение в Националната музикална академия (НМА) "Проф. Панчо Владигеров" при проф. д-р Борислава Танева. Учила е също при проф. Ирен Русо по програма "Еразъм" в консерватория "Джузепе Тартини" – Италия. Атанасова е носител на над 45 награди от международни и национални конкурси, свирила е по сцените на различни градове в България, Румъния, Полша, Италия, Гърция и Белгия. Многократно е била солист на Камерен ансамбъл "Софийски Солисти", Държавна опера – Русе, Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов", Академичен симфоничен оркестър към НМА "Проф. Панчо Владигеров" и Студентски струнен оркестър, добавиха от Симфониета Шумен.

През 2020 г. Атанасова е удостоена с награда за значителен принос и активна дейност за издигане на авторитета на русенското образование, а през 2022 г. получава сертификат от Национален фонд "Култура" за високи постижения в областта на изкуството и културата. През годините, тя е била стипендиант на фондация „Америка за България“, Министерство на културата по програма "Закрила на деца с изявени дарби" и Министерството на образованието и науката. Участвала е в концерти на фестивалите "Мартенски музикални дни" – Русе, "Софийски музикални седмици" – София, "Фестивал на камерната музика" – Стара Загора, "Огънят на Орфей" – Разлог, "Солинария" – Созопол, пиано академия и фестивал "Анастасия Леймонис" – Гърция и пиано академия Primavera Pianistica – Белгия. Участвала е в майсторски класове на изтъкнати български и чуждестранни професори като Себастиан Кнауер, Михаил Петухов, Георг Фридрих Шенк, Даниел Ривера, Евгени Божанов, Боян Воденичаров, Епифанио Комис и други, допълниха от Симфониета Шумен.

Както БТА съобщи, Симфониета Шумен и Националното музикално училище (НМУ) "Любомир Пипков" представиха концерт от поредицата "Рамо до рамо" на 4 декември в Шумен. Барелеф, посветен на маестро Станислав Ушев, бе официално открит на 24 ноември до източния вход на Община Шумен, пред концертната зала "Проф. Венета Вичева", а в областния град в памет на диригента се състоя и концерт "Паметта дирижира времето".