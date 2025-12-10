Народно читалище „Добри Войников – 1856“ организира празничен концерт „Коледата идва с песен“ в Шумен

В навечерието на Рождество Христово Народно читалище „Добри Войников – 1856“ организира празничен концерт под мотото „Коледата идва с песен“, съобщиха от библиотеката към шуменското читалище.

Събитието ще се състои днес следобед в концертната зала на читалището. На сцената ще излязат смесеният хор „Родни звуци“ с диригент проф. Николай Андриянов и корепетитор Ваня Джамбазова, вокалната група „Малка серенада“ с ръководител Димитър Петков, както и Ерато Николова, която ще представи изпълнения на флейта и пиано. Тя е възпитаничка от класа по пиано на Ваня Джамбазова и от класа по флейта с преподавател Виктория Стефанова.

Приятелите и почитателите на хоровото изкуство и поп музиката ще могат да се насладят на класически изпълнения в духа на коледната традиция, както и на романтиката и мелодиите на любими популярни песни, допълниха от библиотеката към Народно читалище „Добри Войников – 1856“.

Както БТА съобщи, общо 25 събития в областта на театъра, музиката, танците, изкуството и коледните инициативи са включени в културната програма на Община Шумен за втората седмица на декември. Шуменският хор „Родни звуци“ участва в Националния хоров фестивал „Петко Стайнов“ в Казанлък през ноември. Смесеният хор „Родни звуци” към Народното читалище „Добри Войников – 1856” се завърна след участие във фестивала „Ние пеем – Барселона“, състоял се в каталунската столица от 7 до 9 ноември. Шуменската вокална група „Малка серенада“ спечели награда от Националния фестивал на старата градска и шлагерна песен в Панагюрище.