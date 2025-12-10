ЕФЕ: Испанските власти спасиха 122 мигранти край Форментера и Майорка

Над 120 мигранти в няколко лодки бяха спасени вчера в района на Форментера и южно от Майорка в Балеарския архипелаг, предаде агенция ЕФЕ, като се позова на местните власти.

Испанската морска спасителна служба и Гражданската гвардия прехванаха първа лодка с 13 души от Магреб на около седем мили южно от остров Кабрера. След това бяха спасени 45 души от други две лодки.

По-късно властите евакуираха 11 души от лодка южно от Форментера и други 26 души от лодка на 13 мили южно от Кабрера.

През деня бяха спасени още два плавателни съда с по 11 и 16 души, което доведе общия брой до 122.

По данни на испанските власти, от началото на 2025 година до момента 376 лодки са пристигнали на на Балеарските острови със 7019 мигранти. Това представлява увеличение спрямо 5882 души за цялата 2024 г.

В същото време в национален план незаконните пристигания в Испания до септември са намалели с 35,1% спрямо предходната година.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)