Гърция победи Финландия и спечели бронзовите медали на Европейското първенство по баскетбол
Снимка: AP Photo/Sergei Grits
Рига,  
14.09.2025 19:18
 (БТА)

Отборът на Гърция се наложи над Финландия с 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) в малкия финал на Европейското първенство по баскетбол в Рига и спечели бронзовите медали.

Гърците водеха комфортно с 14 точки на почивката на мача, но скандинавците систематично започнаха да топят разликата в третата част и имаха пълно превъзходство в четвъртата, като в крайна сметка само три точки разделиха двата тима. Секунди преди края Гърция водеше с точка, но Адетокумбо спечели важна борба и бе фаулиран, като реализира двата наказателни удара.

Янис Адетокумбо бе над всички на терена в 29 точки и 17 борби. Лидерът на Милуоки Бъкс в НБА добави и 6 асистенции. Тъюлър Дорси се отчете с 20 точки за успеха на южната съседка на България.

Асът на Финландия Лаури Марканен завърши с 19 точки и 10 спечелени борби, Елиас Валтонен вкара 18 за финландците и взе пет борби.

Финалът между Германия и Турция ще започне тази вечер в 21 часа българско време. 

/ХБ/

В допълнение

