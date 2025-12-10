В Турция разследват и срещата между Фенербахче и Щутгарт в Лига Европа през октомври за незаконни залагания

Докато разследването за футболни залози се разширява с арести на футболисти от елитната дивизия в Турция, местните медии цитират нови подробности, включително подозрителни залози, свързани с двубоя между Фенербахче и Щутгарт.

Според всекидневника „Сабах“ разследващите се фокусират върху залог, който правилно е предсказал, че халфът на Фенербахче Исмаил Юксек ще получи жълт картон в 98-ата минута на двубоя от Лига Европа през октомври. Твърди се, че залогът е направен от Ерсен Дикмен, сътрудник на играча на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш. И двамата а в затвора в очакване на съдебния процес за уреждане на мачове и незаконни залози.

Днес „Сабах“ съобщи, че Яндаш е превел пари на Дикмен, който многократно е правил залози, специфични за играчи като Юксек, като например „ще получи картон“ и „ще извърши поне три нарушения“.

Разследващите са проследили множество двубои на Фенербахче, включително Славия Прага срещу Фенербахче през 2024 година. Твърди се, че Дикмен е направил 15 отделни залога, че Юксек ще извърши поне три нарушения. Юксек е извършил пет фаула, което прави всички залози успешни.

Междувременно, нападателят на Щутгарт Дениз Ундав отговори на обвиненията на пресконференция. Ундав, който беше замесен в сбиване с Юксек в края на мача, каза, че „не вярва“, че той го е направил умишлено.

„Нормално е, дори да не беше направил нищо и аз бях започнал сбиването, да получи жълт картон“, добави Ундав, цитиран от ДПА.