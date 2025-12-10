Орландо и Ню Йорк са първите полуфиналисти в турнира за Купата на НБА

Отборите на Орландо Меджик и Ню Йорк Никс са първите полуфиналисти в третото издание на турнира за Купата на Националната баскетболна асоциация. Двата тима постигнаха победи в четвъртфиналните срещи от надпреварата и се класираха за Финалната четворка, която ще се проведе в края на тази седмица в Лас Вегас.

Като домакин Орландо надигра със 117:108 Маями Хийт.

"Магьосниците" започнаха по ужасен начин срещата и допуснаха изоставане от 0:15 след само 2:45 минути игра. До края на първата четвърт "горещите" поддържаха аванса си двуцифрен, но Орландо успя да вземе инициативата във втория период и до края на мача не я изпусна.

На полувремето Маями водеше само с точка при 57:56, но преди последната четвърт Орландо вече имаше аванс от шест точки. В заключителните 12 минути домакините успяха да отворят разлика от 14 точки и въпреки опита за финален щурм на Маями, до нов обрат не се стигна.

Над всички за победителите бе Дезмънд Бейн, който вкара 37 точки. Джейлън Съгс прибави 20, а Паоло Банкеро завърши с 18.

За Маями шестима играчи приключиха с двуцифрен актив, като Норман Пауъл отбеляза 21 точки, а Тайлър Хиро реализира 20.

В другия мач от програмата Ню Йорк Никс победи Торонто Раптърс като гост със 117:101.

Срещата се реши във втората четвърт, която гостите от Голямата ябълка спечелиха с 34:13. Преди това домакините от Торонто имаха инициативата в първата четвърт, в която Брендън Инграм и Джейлън Брънсън си устроиха надстрелване. Инграм вкара 17 точки, а Брънсън отговори с 20, но Раптърс имаха аванс от 39:35.

През второто полувреме Торонто не показа такива колебания в представянето си, но разликата остана двуцифрена през цялото време.

За победителите Джейлън Брънсън бе най-резултатен с 35 точки, докато Джош Харт вкара 21.

За Торонто Брендън Инграм отбеляза 31 точки, а с 18 остана Джамал Шийд.

По-късно днес са четвъртфиналите и на отборите от Западната конференция, като в тях Оклахома Сити Тъндър ще приеме Финикс Сънс, докато носителят на Купата за 2023 година Лос Анджелис Лейкърс ще домакинства на Сан Антонио Спърс.