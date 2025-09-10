Гърция надделя над Литва и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже

site.btaГърция надделя над Литва и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже
Янис Адетокунбо отбеляза 29 точки, а по-малкият му брат Костас блокира четири удара за успеха на националния отбор на Гърция срещу Литва с 87:76 на четвъртфиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Рига.
Резултатните наказателни удари на звездата на Милуоки Бъкс в последната минута помогнаха на Гърция да стигне до победата и да си осигури полуфинален сблъсък с Турция.
Адетокунбо вкара два фаула, за да даде на Гърция преднина от 10 точки 19 секунди преди края, след като Литва намали наполовина пасива си от 16 точки в последната четвърт. Той вкара други два наказателни удара 47 секунди преди сирената.
Четирите блокирани удара на Костас Адетокунбо дойдоха през първото полувреме. 27-годишният център играе за Олимпиакос. Василиос Толиопулос отбеляза 17 точки за Гърция.
Гърция е двукратен шампион на Евробаскет, като е печелила турнира през 1987 и 2005 година.
Йонас Валанчунас се отличи за Литва с "дабъл-дабъл" - 24 точки и 15 борби.
В друга среща Турция победи Полша с 91:77 в латвийската столица Рига и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже за първи път от 2001 година насам.
Финландия се изправя срещу Грузия, а световният шампион Германия играе срещу Словения по-късно днес.
/ИК/
