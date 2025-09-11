Лука Дончич вкара 39 точки, но Германия отстрани Словения на четвъртфиналите на Евробаскет 2025

39 точки, 10 борби и 7 асистенции на Лука Дончич не бяха достатъчни за националния отбор на Словения, който загуби с 91:99 от световния шампион Германия във вълнуващ последен четвъртфинал на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Рига (Латвия) в сряда вечер.

Гардът на Орландо Меджик Франц Вагнер отбеляза 23 точки и 7 борби, а капитанът Денис Шрьодер добави 20 точки и 7 асистенции за Германия, чийто състав ще се изправи срещу Финландия на полуфиналите на шампионата в петък. В другия полуфинал ще се срещнат отборите на Гърция и Турция.

Тройка на гарда на Германия Андреас Обст оформи серия от 12:0, за да даде на световните шампиони преднина от 77:74 в началото на последната четвърт.

Словения водеше с 86:85 след точна далечна стрелба на Дончич при оставащи 4 минути и 12 секунди до края на двубоя, преди Шрьодер да вкара единствената си тройка - той пропусна осем други опита - за да направи резултата 88:86, а тимът на Германия повече не изпусна водачеството.

Дончич получи техническо нарушение в началото на мача и бе натрупал 22 точки за преднината на Словения от 51:45 на почивката. Той получи четвъртото си нарушение в началото на третата четвърт, но продължи да вкарва, въпреки че на моменти изглеждаше възпрепятстван от перспективата да излезе от игра заради пето нарушение.

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс, реализирал пет от 16-те си стрелби за 3 точки, изигра пети мач на турнира, вкарвайки поне 30 точки.

Франц Вагнер реализира 13 от 14 наказателни удара за отбора на Германия, който се стреми към втората си титла от Европейско първенство, след като спечели като домакин през 1993 година.

Словения изглеждаше държеше мача под контрол, докато Тристан Да Силва не вкара тройка от средата на терена със сирената в третата четвърт, намалявайки пасива на германския отбор до 4 точки.

Финалът на Евробаскет 2025 предстои в неделя в Рига.