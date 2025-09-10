Финландия вкара 17 тройки в коша на Грузия и се класира за пръв път на полуфинал на европейско първенство по баскетбол

Националният отбор на Финландия за мъже се класира за пръв път в своята история за полуфиналите на европейското първенство по баскетбол.

В четвъртфинален мач в Рига един от съорганизаторите на шампионата се наложи с 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) над Грузия и си гарантира поне четвъртото място.

Финландците показаха невероятна стрелба от тройката и вкараха 17 пъти от само 31 опита, с което направиха безпомощна защитата на грузинците. Особено важна се оказа тройката на Миро Литъл по-малко от осем минути преди края на мача, когато тимът на Грузия бе успял да свали изоставането си до 6 точки. Тогава гардът на финландците стреля с изтичането на времето за атака почти от центъра на игрището и вкара, за да върне преднината на финландците отново на девет точки. Грузия така и не се възстанови до края от този удар, а в края на мача двете големи звезди на тима - Торнике Шенгелия и Гога Битадзе, изпуснаха нервите си и бяха изгонени от игра заради груби нарушения.

Тимът на Финландия започна срещата много силно и след първата четвърт водеше с 28:15. На почивката преднината на играчите на Ласи Туови достигна 17 точки при 57:40.

В третия период грузинските баскетболисти заздравиха представянето си в защита, а след забивка на Гога Битадзе разликата падна до само шест точки при оставащи осем минути. Тройката на Литъл след взетия от Туови таймаут обаче отново върна инерцията полето на Финландия и символичните домакини не я изгубиха до края.

Най-резултатен за победителите бе Микаел Янтунен с 19 точки. Още 17 прибави Лаури Марканен, а Едон Маджуни реализира 15 точки.

За Сандро Мамукелашвили вкара 22 точки. Дуда Санадзе се отчете с 19 точки, 18 прибави Шенгелия, а Битадзе остана с 14, но никой от останалите играчи на черноморската страна не премина границата от 2 точки.

На полуфиналите Финландия ще играе с победителя от последния четвъртфинал в програмата между Германия и Словения. В другия полуфинал съперници са Турция и Гърция.