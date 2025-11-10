Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Военнослужещ от азербайджанската армия успешно завършва курса за регионално сътрудничество на НАТО

Денис Киров
Снимка: АЗЕРТАДЖ
Рим,  
10.11.2025 18:52
 (БТА)

Церемония по дипломирането на 34-тия випуск, преминал 10-седмичния курс за регионално сътрудничество на НАТО (NRCC-34), се състоя в Колежа по отбрана на НАТО в Рим, съобщи Министерството на отбраната на Азербайджан, цитирано от азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

В течение на обучението участници от страни членки и партньори на НАТО участваха в занятия, семинари и практически сесии, фокусирани върху стратегическото мислене, регионалната сигурност, механизмите за международно сътрудничество и полевата практика.

Подполковник Фарман Мамедов, офицер от азербайджанската армия, успешно завърши курса.

В края на церемонията завършилите получиха дипломи от ръководството на колежа.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

/ДИ/

Към 19:05 на 10.11.2025 Новините от днес

