Кметът на Свищов Генчо Генчев ще направи днес публичен отчет и дискусия с граждани

Кметът на Свищов Генчо Генчев ще направи годишен отчет на реализираните дейности и резултати в изпълнение на Програмата за управление през 2025 година, като събитието ще бъде излъчвано в реално време и в интернет, съобщиха от пресцентъра на Общината.

На срещата, която е насрочена за тази вечер от 18:00 ч. в Младежки център – Свищов, кметът ще запознае гражданите с постигнатото през втората година от мандат 2023 - 2027, поставените цели и очертаващите се нови възможности за предстоящата 2026 година, казаха от администрацията и уточниха, че гражданите присъстващи в залата ще могат да изразят мнение и да задават въпроси по теми, които ги вълнуват относно развитието на общината. След това ще се даде възможност и на зрителите онлайн да направят запитвания, и предложения по теми, свързани с отчета и развитието на община Свищов.

За да се осигури по-голяма публичност и прозрачност на събитието, тази година отчетът ще бъде достъпен и на живо в YouTube канала на Община Свищов. Линкът към включването на живо ще бъде публикуван в сайта на Община Свищов – www.svishtov.bg, преди началото на публичния отчет, казаха още от Общината.

Час по – рано от 17:00 часа е официалното откриване на новата сграда на Младежкия център в Свищов.