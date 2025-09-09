Подробно търсене

Селекционерът на националния тим по баскетбол на Турция Ергин Атаман: "Тук сме, за да спечелим медал"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Darko Vojinovic
Рига,  
09.09.2025 12:20
 (БТА)

Турция е единственият отбор, освен световния шампион Германия, който остава непобеден на Евробаскет 2025, а преди днешния четвъртфинален двубой срещу Полша старши треньорът на Турция Ергин Атаман подчерта, че тимът му се цели в медалите на първенството в латвийската столица Рига.

"Не мислим дали сме най-добрият или най-лошият турски отбор. Ние сме тук, за да спечелим медал. Международната федерация (ФИБА) обича да прави  класации, но това са глупости. Реалността е на терена. Ще видим в следващите мачове какво място ще заемем в края на Европейското първенство", заяви Атаман, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

Специалистът подчерта важността на мача срещу Сърбия в груповата фаза на шампионата, който изстреля отбора му до първото място в група А.

"Разбира се, това ни помогна, защото завършихме групата на първо място. Сърбия беше елиминирана от Финландия, тъй като финландците изиграха страхотен мач. Всеки мач е различен - днес ще се изправим срещу друг отбор, друга стратегия. Със сигурност това е много важен двубой за Полша, точно както и за нас, но ще се борим за победата", увери Ергин Атаман.

08.09.2025 08:18

Янис Адетокунбо вкара 37 точки за успеха на Гърция над Израел на осминафиналите на Евробаскет 2025

Националният отбор на Гърция, който елиминира действащия шампион Испания в груповата фаза на Европейското първенство по баскетбол за мъже, победи Израел с 84:79, за да си осигури място на четвъртфиналите
07.09.2025 22:00

Лука Дончич отбеляза 42 точки при победа на Словения на Европейското първенство по баскетбол за мъже, отборът на Франция отпадна на осминафиналите

Словения достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство за трети пореден път. Тимът спечели титлата през 2017-а, а за последно игра на четвъртфиналите през 2022 година.
17.06.2025 09:51

Наказаха треньора на баскетболния Панатинайкос Ергин Атаман заради коментарите му след финала в шампионата на Гърция

Старши треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман беше наказан отстраняване за един мач и глоба от 5000 евро за изказванията си след четвъртия мач от финалите в гръцкото баскетболно първенство между водения от него отбор и Олимпиакос

