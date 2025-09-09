Селекционерът на националния тим по баскетбол на Турция Ергин Атаман: "Тук сме, за да спечелим медал"

Турция е единственият отбор, освен световния шампион Германия, който остава непобеден на Евробаскет 2025, а преди днешния четвъртфинален двубой срещу Полша старши треньорът на Турция Ергин Атаман подчерта, че тимът му се цели в медалите на първенството в латвийската столица Рига.

"Не мислим дали сме най-добрият или най-лошият турски отбор. Ние сме тук, за да спечелим медал. Международната федерация (ФИБА) обича да прави класации, но това са глупости. Реалността е на терена. Ще видим в следващите мачове какво място ще заемем в края на Европейското първенство", заяви Атаман, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

Специалистът подчерта важността на мача срещу Сърбия в груповата фаза на шампионата, който изстреля отбора му до първото място в група А.

"Разбира се, това ни помогна, защото завършихме групата на първо място. Сърбия беше елиминирана от Финландия, тъй като финландците изиграха страхотен мач. Всеки мач е различен - днес ще се изправим срещу друг отбор, друга стратегия. Със сигурност това е много важен двубой за Полша, точно както и за нас, но ще се борим за победата", увери Ергин Атаман.