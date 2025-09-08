Подробно търсене

България ще има трима представители във финалната фаза на Евробаскет

Ивайло Георгиев
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов (ПБ)
София,  
08.09.2025 16:05
 (БТА)

Българско присъствие не липсва и във финалната фаза на Евробаскет 2025, съобщава родната федерация. Съдиите Мартин Хорозов и Венцислав Великов вече взеха дейно участие в груповата фаза и на 1/8-финалите, докато Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар в първите два етапа от шампионата на Стария континент. 

Работата на Мартин Хорозов и Венцислав Великов бе оценена високо. Двамата са сред 25-те рефери, които ще отговарят за спазването на правилата по време на мачовете до края на елиминациите от турнира. 

Признание получи и Елеонора Рангелова. Бившата националка ще бъде един от четиримата комисари, които ще бъдат на секретарската маса по време на оставащите срещи от Евробаскет 2025. 

1/4-финалите от надпреварата започват утре (9 септември) с двубоите Турция - Полша от 17.00 часа и Литва - Гърция от 21.00. На 10 септември са мачовете Финландия - Грузия от 17.00 часа и Германия - Словения от 21.00. 

/КМ/

