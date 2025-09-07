Лука Дончич отбеляза 42 точки при победа на Словения на Европейското първенство по баскетбол за мъже, отборът на Франция отпадна на осминафиналите

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич отбеляза 42 точки и спечели 10 борби, а отборът на Словения удържа натиска на Италия през четвъртата четвърт, за да спечели с 84:77 и да си осигури четвъртфинален мач срещу защитаващия титлата си Германия на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

В Рига (Латвия) Словения водеше с 29:11 в края на първата четвърт, а Дончич достигна 30 точки до полувремето - четвърти път в този турнир, в който звездата вкарва поне 30. Но Италия направи страхотен обрат и се доближи на една точка от Словения малко по-малко от две минути преди края. Дончич след това реализира два пъти и двата си наказателни удара, за да подмине 40-е точки и в крайна сметка да донесе успеха на своя тим.

Словения достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство за трети пореден път. Тимът спечели титлата през 2017-а, а за последно игра на четвъртфиналите през 2022 година.

Грузия се класира за четвъртфиналите на Евробаскет за първи път с убедителна победа с 80:70 срещу Франция. "Петлите", който са олимпийски вицешампиони, загубиха от Испания на финала на Евро 2022, но този път и двата тима не успяха да стигнат до четвъртфиналите. Грузия ще се изправи срещу Финландия, която елиминира отбора на Сърбия вчера.

Играчите на Грузия спринтираха от пейката в края на мача от осминафиналите, прегръщайки се, докато феновете им биеха барабани и танцуваха сред публиката в Рига.

"Невероятно. Наистина съм щастлив, поздравления за съотборниците ми, за всички наши фенове в Грузия и тук. Франция е невероятна, но днес играхме по-добре в защита и нападение", каза ветеранът от Грузия Георги Шермадини.

Торнике Шенгелия завърши с 24 точки и 8 борби за Грузия, с 24 се отличи и Камар Болдуин. За Франция Силвен Франсиско вкара 14 точки, а 12 добави Жерсон Ябуселе.

Гардът Джордан Лойд отбеляза 28 точки, а Матеуш Понитка добави 19 и 11 борби, за да изведат Полша до победа срещу Босна и Херцеговина с 80:72 и да осигурят на тима четвъртфинал срещу Турция.

Центърът на Юта Джаз Юсуф Нуркич отново беше най-полезен за Босна и Херцеговина с 20 точки и 7 борби.

В последния мач от осминафиналите по-късно Гърция, която елиминира Испания в груповата фаза, се изправи срещу Израел, като победителят ще играе срещу трикратния шампион Литва.

Четвъртфиналите ще се играят по програма във вторник и в сряда.