Кремена Младенова
Финландия отстрани един от големите фаворити на Евробаскет 2025 и ще играе на четвъртфиналите
снимка: AP Photo/Sergei Grits
Рига,  
07.09.2025 08:28
 (БТА)

Националният отбор на Финландия постигна зашеметяващ успех, побеждавайки едни от големите фаворити Сърбия с 92:86 на осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Рига (Латвия), като така елиминира от турнира трикратния най-полезен играч в НБА Никола Йокич и неговия тим.

Финландците вече достигат до четвъртфиналите в две поредни издания на Евробаскет и регистрираха първата си победа над Сърбия от 2009 година насам. Това беше и втора поредна загуба на осминафинали за Сърбия.

Елиас Валтонен реализира тройка над Йокич в края на четвъртата част, което предвеща началото на края за сърбите, чийто състав изостана в резултата в средата на третата четвърт и до финала на двубоя не успя да си върне водачеството.

Валтонен вкара осем от своите 13 точки в последните две минути, допринасяйки за успеха на Финландия, а звездата на тима Лаури Марканен реализира 29 точки, 8 борби и 3 асистенции, въпреки че пропусна осем от деветте си стрелби от далечна дистанция.

"Това беше нереално представяне на отбора. Имахме нужда от всеки един от тях тази вечер - всички на трибуните, щаба и играчите. Отдаваме заслуженото на всички тях. Все още не сме приключили, но ще се насладим на постигнатото", заяви Марканен, цитиран от агенция "Ройтерс".

За Сърбия Никола Йокич завърши с 33 точки, 8 борби и 3 асистенции, а Никола Йович се включи с 20 точки, 4 борби и 4 асистенции.

На четвъртфиналите финландците ще се изправят срещу победителя от осминафиналния мач между Франция и Грузия, който ще се играе днес.

/КМ/

