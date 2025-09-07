Финландия отстрани един от големите фаворити на Евробаскет 2025 и ще играе на четвъртфиналите

site.btaФинландия отстрани един от големите фаворити на Евробаскет 2025 и ще играе на четвъртфиналите
Националният отбор на Финландия постигна зашеметяващ успех, побеждавайки едни от големите фаворити Сърбия с 92:86 на осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Рига (Латвия), като така елиминира от турнира трикратния най-полезен играч в НБА Никола Йокич и неговия тим.
Финландците вече достигат до четвъртфиналите в две поредни издания на Евробаскет и регистрираха първата си победа над Сърбия от 2009 година насам. Това беше и втора поредна загуба на осминафинали за Сърбия.
Елиас Валтонен реализира тройка над Йокич в края на четвъртата част, което предвеща началото на края за сърбите, чийто състав изостана в резултата в средата на третата четвърт и до финала на двубоя не успя да си върне водачеството.
Валтонен вкара осем от своите 13 точки в последните две минути, допринасяйки за успеха на Финландия, а звездата на тима Лаури Марканен реализира 29 точки, 8 борби и 3 асистенции, въпреки че пропусна осем от деветте си стрелби от далечна дистанция.
"Това беше нереално представяне на отбора. Имахме нужда от всеки един от тях тази вечер - всички на трибуните, щаба и играчите. Отдаваме заслуженото на всички тях. Все още не сме приключили, но ще се насладим на постигнатото", заяви Марканен, цитиран от агенция "Ройтерс".
За Сърбия Никола Йокич завърши с 33 точки, 8 борби и 3 асистенции, а Никола Йович се включи с 20 точки, 4 борби и 4 асистенции.
На четвъртфиналите финландците ще се изправят срещу победителя от осминафиналния мач между Франция и Грузия, който ще се играе днес.
/КМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина