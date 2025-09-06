Германия преодоля проблеми в стрелбата и спечели срещу Португалия на осминафиналите на Евробаскет

Световният баскетболен шампион Германия преодоля неточност в стрелбата от далечно разстояние и спечели с 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7) срещу Португалия на осминафинал в Рига, Латвия. Така Бундестимът се класира в следващата фаза, където ще срещне победителя от срещата между Италия и Словения.

Германците останаха перфектни в турнира и достигнаха четвъртфиналите в трето поредно участие на Европейското първенство. Мачът бе първи за селекционера Алекс Мумбру, който се възстановяваше от заболяване, изпратило го в болница.

Германците бяха най-резултатният отбор в груповата фаза със средно по 105.8 точки на мач, но потеглиха трудно в плейфите. Те изоставаха с 2:7 в началото и това бе най-големият им дефицит до момента на турнира, а преднината на Португалия нарасна на 11 точки до почивката. Световните шампиони обаче взеха третата част с 21:19 и прегазиха съперника в последната, когато направиха серия от 22:3.

Франц Вагнер бе сред малцината с точна стрелба в отбора на Мумбру, завършвайки с 16 точки, седем борби и шест асистенции. Денс Шрьодер също добави 16 пункта, а Исак Бонга записа 15 точки, седем борби и четири отнемания. Неемиас Куета бе най-полезен в мача с 18 точки и 11 борби за Португалия.

Германия влезе в двубоя с 43% успеваемост от тройката, но днес отборът вкара само един от 24 изстрела. Португалия пък се прибира у дома с гордо вдигнати глави, тъй като отборът преодоля груповата фаза за първи път 2007 насам.

Напред продължава и отборът на Турция, който се наложи с 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) срещу Швеция. Алперен Шенгюн бе най-резултатен с 24 точки и 16 борби за южните съседи, които в следващата фаза ще се изправят срещу победителя от срещата между Полша и Босна и Херцеговина.

Литва записа очакван успех с 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) срещу Латвия и също е сред четвъртфиналистите на Евробаскет 2025. Арнас Величка наниза 19 точки и направи девет асистенции за литовците, които ще срещнат победителя от двубоя между Гърция и Израел.