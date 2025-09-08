Алан Ибрахимагич ще продължи да изпълнява задълженията на старши треньор на Германия до края на Евробаскет 2025

Алан Ибрахимагич ще продължи да изпълнява задълженията на старши треньор на националния отбор на Германия до края на Евробаскет 2025.

Селекционерът Алекс Мумбру временно се завърна към ролята си в мача от осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже срещу Португалия в събота, но ще отстъпи тази позиция.

Германската баскетболна федерация обяви днес, че 46-годишният Мумбру ще бъде на разположение на треньорския щаб от пейката, но 47-годишният Ибрахимагич ще поеме задълженията на старши треньор.

Испанският специалист беше хоспитализиран през по-голямата част от предварителния етап на шампионата във Финландия, преди да бъде изписан и да продължи възстановяването си в хотела на отбора.

Оттам той пътува заедно с тима до латвийската столица Рига за елиминационната фаза на турнира и влезе в ролята си на старши треньор за мача срещу Португалия, но отново ще отстъпи позицията на Ибрахимагич.