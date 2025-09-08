Алан Ибрахимагич ще продължи да изпълнява задълженията на старши треньор на Германия до края на Евробаскет 2025

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Sergei Grits
Рига,  
08.09.2025 14:27
 (БТА)

Алан Ибрахимагич ще продължи да изпълнява задълженията на старши треньор на националния отбор на Германия до края на Евробаскет 2025.

Селекционерът Алекс Мумбру временно се завърна към ролята си в мача от осминафиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже срещу Португалия в събота, но ще отстъпи тази позиция.

Германската баскетболна федерация обяви днес, че 46-годишният Мумбру ще бъде на разположение на треньорския щаб от пейката, но 47-годишният Ибрахимагич ще поеме задълженията на старши треньор.

Испанският специалист беше хоспитализиран през по-голямата част от предварителния етап на шампионата във Финландия, преди да бъде изписан и да продължи възстановяването си в хотела на отбора.

Оттам той пътува заедно с тима до латвийската столица Рига за елиминационната фаза на турнира и влезе в ролята си на старши треньор за мача срещу Португалия, но отново ще отстъпи позицията на Ибрахимагич.

06.09.2025 20:55

Германия преодоля проблеми в стрелбата и спечели срещу Португалия на осминафиналите на Евробаскет

Световният баскетболен шампион Германия преодоля неточност в стрелбата от далечно разстояние и спечели с 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7) срещу Португалия на осминафинал в Рига, Латвия. Така Бундестимът се класира в следващата фаза, където ще
28.08.2025 10:26

Cърбия, Германия и Турция с убедителни победи в първия ден на Европейското първенство по баскетбол за мъже

В своя мач на откриването в група "А" на Евробаскет Сърбия демонстрира абсолютно господство срещу Естония и реши мача само за няколко минути. С напредването на мача преднината на "„орлите“ нарастваше от атака в атака а с крайното 98:64, а рекордите
27.08.2025 11:27

Капитанът на националния тим по баскетбол на Германия Денис Шрьодер: "Да се надяваме, че треньорът Алекс Мумбру ще се оправи бързо"

Настоящите световни шампиони от Германия имат големи амбиции за стартиращото днес Европейско първенство по баскетбол за мъже, като по-късно им предстои да играят в Тампере срещу тима на Черна гора в първия си мач
26.08.2025 13:30

Треньорът на националния тим на Германия Алекс Мумбру бе приет в болница, пропуска утрешния старт на Евробаскет 2025

Селекционерът на националния отбор на Германия Алекс Мумбру е хоспитализиран с остра инфекция и ще пропусне първия мач на тима на Евробаскет 2025, потвърдиха от местната баскетболна федерация
18.02.2025 10:41

Алекс Мумбру преди решителните европейски квалификации по баскетбол за мъже срещу Черна гора и България: "Предстоят ни два финала"

Старши треньорът на германския национален отбор по баскетбол за мъже Алекс Мумбру е оптимист преди решителните последни срещи от европейските квалификации срещу Черна гора и България. Световните шампиони заемат второто място в група D с две победи и

