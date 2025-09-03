Италия надви шампиона Испания, Франция нанесе първа загуба на Полша на Евробаскет 2025

Италия се наложи над защитаващия титлата си отбор на Испания с 67:63 в двубой от група С на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Лимасол, Кипър. Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Финландия, Полша, Латвия и Кипър.

Победата беше трета поредна за италианците, които преодоляха изоставането си през по-голяма част от мача и със силна последна четвърт стигнаха до успеха. Тимът на Италия вече се присъедини към Гърция с вече гарантирано място на осминафиналите в турнира и продължи силната си серия срещу Испания, тъй като има само пет загуби в 20 срещи с този съперник. Съставът Испания продължава с актив 2-2 в групата и му предстои последен мач в четвъртък срещу Гърция.

Мухамет Диуф допринесе с 14 точки и 8 борби за успеха на Италия, а Санти Алдама се отчете с 19 точки, 10 борби и 4 асистенции за испанския отбор.

В среща от група D в полския град Катовице Франция победи един от домакините - Полша с 83:76 в оспорван сблъсък, в който комисар беше българката Елеонора Рангелова. Французите постигнаха трети успех от четирите си изиграни мача, като нанесоха първа загуба на тима на Полша, който също е с актив 3-1.

И двата отбора вече си бяха осигурили място на осминафиналите, но битката за първата позиция в групата продължава.

Гершон Ябуселе се отличи с 36 точки и 6 борби за Франция. Това бе негов личен рекорд в официален мач за френския национален отбор. За Полша най-резултатен беше Джордан Лойд с 18 точки, 5 борби и 3 асистенции.

В ранните мачове от вчерашния ден Босна и Херцеговина надигра Гърция на Европейското първенство по баскетбол.