Босна и Херцеговина нанесе първа загуба на Гърция на европейското първенство по баскетбол, Израел и Словения се класираха за осминафиналите

Отборът на Босна и Херцеговина нанесе първо поражение на Гърция на европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Латвия, Финландия, Полша и Кипър.

В среща от група "С" в Лимасол босненците надделяха с 80:77 над южните ни съседи, които обаче играха без лидера си Янис Адетокунбо, който получи почивка заради лека травма.

В негово отсъствие тимът на Босна успя да спечели макар и с малко битката под двата коша и благодарение на своя център Юсуф Нуркич, който направи "дабъл-дабъл" от 18 точки и 10 борби, да запише втората си победа в турнира. Успехът на Босна и Херцеговина можеше да бъде и по-убедителен, тъй като преднината на символичните гости достигна до 14 точки в началото на последната четвърт, но с финален щурм гърците съкратиха част от пасива си.

Джон Робърсън добави още 18 точки за победителите, а Един Атич остана с 14.

За Гърция Костас Слукас отбеляза 15 точки, а Тайлър Дорси прибави 14.

В друг мач от тази група Грузия разгроми с 93:61 домакина Кипър и също като Босна и Херцеговина вече има две победи и две загуби преди директната битка между двата отбора във финалния кръг от груповата фаза.

Грузинците спечелиха всяка от четирите части на мача, а най-резултатни бяха Торнике Шенгелия и Гога Битадзе, съответно с 27 и 21 точки. За тима на Кипър, който загуби и теоретични шансове за класиране напред след четвъртата си поредна загуба, Дарал Уилис завърши с 19 точки.

В група "D" в Катовице място сред първите четири и класиране за осминафиналите си осигуриха тимовете на Израел и Словения, които постигнаха победи.

Израел надигра с 92:89 Белгия за третия си успех в четири мача. Тимът от Обетованата земя водеше с над 20 точки още в последните минути на първото полувреме, но в последната четвърт Белгия вкара 35 точки и с това успя да направи заключителните секунди на срещата много завързани.

За победителите Дени Авдия бе над всички с 22 точки, а с 18 приключи Роман Соркин. За Белгия Еманюел Льокомт отбеляза 15 точки.

Словения пък вече е с две победи и две загуби след 87:79 срещу Исландия. На полувремето европейските шампиони от 2017 година водеха само с точка при 36:35, но с много силна игра в третат четвърт, която взеха с 24:11, успяха да решат мача в своя полза.

Лука Дончич вкара 26 точки за балканския тим, макар да се нуждаеше от цели 22 стрелби от игра. Алексей Николич остана със 17 точки, а за Исландия 22 точки вкара Мартин Хермансон.