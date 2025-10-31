ЦСКА направи обрат срещу Монтана, Дея Спорт надигра Дунав в петгеймов мач от волейболното първенство при мъжете

ЦСКА надигра Монтана с 3:1 (23:25, 25:17, 27:25, ) в мач от втория кръг на елитното волейболно мъжко първенство, игран в зала "Васил Симов".

Това бе втори пореден успех на тима на Александър Попов от началото на сезона. Гостите от Монтана бяха по-настойчиви и спечелиха първата част със силни изяви на диагонала Кристиан Валчак. "Червените" отговориха силно във втората част, в която не оставиха шанс на гостите - 25:17.

Решаващ за победата се оказа третият гейм. В него Монтана стигна до два геймбол - при 24:23 и 25:24, но със силни изяви на Николай Пенчев домакините се защитиха, а след това спечелиха частта. ЦСКА завърши пълния обрат с успех и в четвъртата част с 25:19, като последната точка дойде от ас на испанския разпределител Висенте Миная. За ЦСКА 20 точки отбеляза Реза Беик, Николай Пенчев помогна със 17, а Хамиш Хазалден добави 14. Най-резултатен в мача бе Валчак от Монтана с 27.

Дея Спорт се наложи в много оспорван мач при гостуването си на новака Дунав с 3:2 (25:22, 19:25, 17:25, 25:22, 15:9). Бургазлии спечелиха първия гейм, но след това отстъпиха втория и третия. Дея Спорт все пак изравни и бе убедителен в тайбрека - 15:9. Алекс Николов от Дунав бе най-резултатен в мача с 29 точки, Огнян Христов реализира 15 за тима от Русе, а Ангел Павлов - 14. Ерион Байрами бе топреализатор за Дея с 21 точки, Цветелин Цветанов добави 16, Валентин Братоев се отчете с 9. Това бе първи успех за тима от Бургас през новия сезон.



Втори кръг от волейболната efbet Супер волей:

Дунав - Дея Спорт 2:3 (22:25, 25:19, 25:17, 22:25, 9:15)

ЦСКА - Монтана 3:1 (23:25, 25:17, 27:25, )

утре:

Нефтохимик - Славия

Черно море - Берое

Левски София - Пирин Разлог

Локомотив Авиа почива