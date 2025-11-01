Левски София и Нефтохимик 2010 постигнаха победи в efbet Супер волей

Отборите на Левски София и Нефтохимик 2010 спечелиха лесни домакински победи във втория кръг на мъжката елитна efbet Супер волей.

Шампионите от Левски се наложиха над Пирин (Разлог) с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) в собствената си зала. Тодор Скримов бе лидер за "сините", като реализира 15 точки, от които четири аса. Лазар Бучков добави 13 точки, а швейцарският диагонал Юлиан Вайзик завърши с 10. Това бе първи успех за тима на Николай Желязков, който във вторник ще гостува на хърватския Мок Мурса във втори кръг на Шампионската лига. За Левски отново не игра Гордан Люцканов, а титуляр бе младият Мартин Татаров - брат на национала Георги Татаров. Лидерът на Пирин Мариян Наков отбеляза 11 точки.

Нефтохимик 2010 надигра новака Славия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:8). Бургазлии срещнаха отпор в първия гейм, взеха по-лесно втория, а в третия нямаха съпротива. Димитър Василев повече бургазлии с 13 точки (2 аса), капитанът Калоян Балабанов помогна с 10. Стоян Димитров и Мартин Кръстев отбелязаха общо 17. За Славия с 12 завърши Георги Костадинов. Нефтохимик е с пълен актив от първите два мача.

В най-оспорвания мач от вечерта Берое се наложи над Черно море във Варна с 3:1 (25:21, 29:31, 25:14, 25:17). Тук ключов бе вторият гейм, в който домакините се бориха до последно и изравниха след 31:29. Пламен Шекерджиев отбеляза 16 за Берое, Велизар Чернокожев завърши с 14, а Иван Латунов - с 12 точки. Симеон Димитров реализира 16 за "моряците", а Виктор Йосифов и Томислав Русев - по 10. В следващия кръг Берое приема ЦСКА в Стара Загора.

Втори кръг от волейболната efbet Супер волей:

Нефтохимик - Славия 3:0 (25:23, 25:19, 25:8) Черно море - Берое 1:3 (21:25, 31:29, 14:25, 17:25) Левски София - Пирин Разлог 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) от петък: Дунав - Дея Спорт 2:3 (22:25, 25:19, 25:17, 22:25, 9:15) ЦСКА - Монтана 3:1 (23:25, 25:17, 27:25, ) Локомотив Авиа почива