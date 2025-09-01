Германия разгроми Великобритания и записа най-голямата победа на Евробаскет от 56 години

Германският национален отбор по баскетбол за мъже запази перфектния си баланс на Европейското първенство по баскетбол за мъже, след като надви със 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) Великобритания. Това е най-голямата победа на континенталния шампионат от 1969 насам.

Мачът бе равностоен само в пъrвите пет минути, но остатъкът бе тотално доминиран от свeтовните шампиони. Денис Шрьодер даде начало на разгрома 5:04 минути преди края на първата четвъртина, когато германците поведоха с 15:14. Преднината само нарастваше и дори надхвърли разлика от 50 точки.

Първата дълга серия бе 18:1 в края на първата и началото на втората четвъртина, а третата бе спечелена от германците с 30:9. Франц Вагнер вкара шест коша за 18 точки и десет асистенции, но остана на игрището само 18 минути. Тристан Да Силва бе най-резултатен с 25 точки, а Майлс Хесън вкара 11 за британския тим.

Последният мач на Германия срещу Финландия ще определи победителя в Група В, а Великобритания ще срещне Черна гора в търсене на първа победа.

"Направихме добър мач, но това бе и целта ни. Бяхме фокусирани, играхме си нашата игра и изпълнихме плана. В началото имахме проблеми с офанзивната борба, но от втората част поехме контрола напълно. Представихме се страхотно", каза помощник треньорът на Германия Алан Ибрахимагич.

Победата е най-голяма на Евробаскет за последните 56 години. През новия век тя е рекордна със своите 63 точки разлика, а на второ място са 55-те на Съюзна Република Югославия срещу Естония (113:58) през 2001. Следват три успеха на Испания - с 47 точки срещу Швеция (99:52) през 2003, 44 точки срещу Кипър (91:47) през 2025 и 41 точки срещу Румъния (91:50) през 2017.

Черна гора се изкачи на трето място в групата, след като спечели с 87:81 (18:15, 22:19, 24:31, 23:16). Никола Вучевич направи дабъл-дабъл за победителите с 23 точки и 15 борби, 12 от които в защита, но най-резултатен бе шведът Пеле Ларсон с 28 пункта.

Турция поведе в Група А след победа с 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) срещу Естония. Алперен Шенгюн наниза 21 точки за турците, които имат осем точки и по две повече от Сърбия и Латвия. Националите на балтийската страна надиграха Португалия със 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 19:13), като голямата им звезда Кристапс Порзингис отбеляза 21 точки.