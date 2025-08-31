За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, каза премиерът Росен Желязков след среща с Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот

site.btaЗа нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, каза премиерът Росен Желязков след среща с Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот
"Бялата книга" и механизмът Safe са тази предпоставка, която от началото на тази година дава ясни перспективи за развитието а индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер и много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика. За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг пред медиите след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която посетиха ВМЗ-Сопот. В завода се проведе среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов,
В рамките на своята обиколка в седем с държави, които граничат с войната в Украйна, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети и България. Имахме възможност във ВМЗ-Сопот да я запознаем с перспективите на българската индустрия, каза още Желязков.
