Пламен Йотински
Над 2 милиона души са засегнати от наводненията в Пакистан
Селяни преминават през наводнен от поройни дъждове район в Пинду Батиан, Пакистан. Снимка: AP/A.Rizvi
Исламабад,  
31.08.2025 19:31
 (БТА)

Централната провинция Пенджаб в Пакистан е изправена пред едно от най-тежките наводнения в съвременната история, като бурните води засегнаха над 2 милиона души и отнеха живота на 33 души през изминалата седмица, съобщиха официални представители, предаде ДПА.

"Наводненията по поречията на три реки в източните райони засегнаха живота на 2,06 милиона души", заяви пред ДПА Мазхар Чадухари, говорител на провинциалната служба за управление на бедствия.

Той каза, че службата е евакуирала 760 000 души в безопасни места в 511 лагера за бежанци, създадени в провинцията. Повече от 2000 села са заляти от три реки: Ченаб, Сутледж и Рави.

Проливните дъждове в съседна Индия са влошили наводненията, след като излишната вода е била изпусната в реките Сутледж и Рави – и двете контролирани от Индия съгласно Договора за водите на Инд.

Досега през последната седмица в Пенджаб са загинали най-малко 33 души, а броят на жертвите от инциденти, свързани с дъждовете, от 26 юни насам е достигнал 849, съобщава Националната служба за управление на бедствия.

Изпратено е предупреждение за наводнение за районите надолу по течението на Пенджаб и южната провинция Синд, тъй като в следващите 24 часа се очаква дебит от над 31 000 кубически метра в секунда. Процесът на евакуация в Синд е започнал и десетки хиляди хора се преместват на по-безопасни места.

Министър-председателят на Синд Мурад Али Шах заяви пред медиите, че правителството му "ще защити живота и добитъка при всички обстоятелства".

/ПЙ/

