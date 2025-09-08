Подробно търсене

Пакистанските власти евакуираха над 25 000 души от провинция Пенджаб заради опасност от наводнения

Валерия Динкова
Евакуация на жители от наводнени райони в Пакистан, 4 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Asim Tanveer
Исламабад,  
08.09.2025 16:03
 (БТА)

Над 25 000 души бяха евакуирани от пакистанския град Джалалпур Пируала в източната провинция Пенджаб късно снощи, след като нивата на реките се повишиха и създадоха опасност от наводнения, предаде Асошиейте прес, позовавайки се на местните власти.  

Спасителната операция продължи през цялата нощ, каза генералният директор на Службата за справяне с бедствията в провинция Пенджаб Ирфан Али Катиа. До ранните сутрешни часове бяха евакуирани около 25 000 жители на най-застрашените предградия.

Операцията в Джалалпур Пируала бе осъществена два дни след като спасителната лодка се преобърна в предградията на града, при което загинаха петима души, а 15 бяха спасени.

Правителството разположи стотици лодки и хиляди спасители и доброволци за евакуация в засегнатите от наводненията райони.

От 23 август в провинцията са евакуирани общо над два милиона души, след като поройни дъждове и изпускането на язовири доведоха до покачване на нивата на реките.

Евакуация на жители тече и в южната провинция Синдх, съобщиха властите.

Междувременно тропическата буря "Тапах" днес достигна сушата в Южен Китай. Властите затвориха училищата и евакуираха десетки хиляди хора, а графикът на полетите е нарушен.

В някои райони на икономическия център в провинция Гуандун, близо до Хонконг, бе спряно движението на железопътния транспорт и на фериботите, съобщи китайската държавна агенция Синхуа.

От вчера следобед там са евакуирани около 60 000 души, съобщи китайската държавна телевизия.

Дванадесет души, пострадали в бурята, са настанени за болнично лечение. Местните власти са получили и десетки сигнали за паднали дървета и наводнени райони.

/НВ/

Към 16:42 на 08.09.2025 Новините от днес

