Борусия Дортмунд постигна класическа победа над Унион Берлин в Бундеслигата

С два гола на Серу Гираси Борусия Дортмунд постигна победа с 3:0 у дома над Унион Берлин в среща от втория кръг на Бундеслигата.

Нападателят отбеляза в трети пореден мач във всички турнири от началото на кампанията, но Унион протестира, че първото му попадение в 44-ата минута след центриране на Ян Коуто не е трябвало да се зачита, тъй като той извърши фаул срещу Леополд Куерфелд.

Съдиите решиха, че младият австрийски защитник не е бил достатъчно силен в прекия сблъсък и голът беше зачетен. След това Гираси отбеляза в 58-ата минута след отлична атака, включително и прецизен удар с пета.

Феликс Нмеча направи 3:0 в 81-ата минута, след като берлинчани не успяха да изчистят топката след изпълнение корнер. Борусия Дортмунд направи 3:3 в Санкт Паули в първия си мач от шампионата миналия уикенд.

Унион спечели срещу Щутгарт в първия кръг и имаше редки възможности във втория си мач, като Андрей Илич на два пъти беше близо до гол.

Майнц 05 стигна до равенство 1:1 срещу Волфсбург след късна дузпа на Надием Амири, като домакините допуснаха рекордните за клуба девет домакински мача без победа.

Аарън Зентер даде преднина на "вълците" в началото на мача с удар от границата на наказателното поле, докато новият мениджър Пол Симонис се опита да добави нов успех след победата с 3:1 над Хайденхайм в началото на сезона. Но Майнц, който уцели гредата два пъти, включително след удар с глава на Доминик Кор, най-накрая имаше късмет, когато видео реферът забеляза игра с ръка на Константинос Кулиеракис и Амири вкара в 90-ата минута. Матиас Сванберг получи втори жълт картон за Волфсбург в края на мача.

Майнц 05, който ще участва в турнира Лига на конференциите, се надява да подобри шестото си място в Бундеслигата от миналия сезон.

Кьолн, който спечели срещу Майнц 05 миналия уикенд, посреща Фрайбург в късния мач.

Шампионът Байерн Мюнхен води в класирането с две победи от два мача, включително победата с 3:2 над Аугсбург в събота.

Срещи от втория кръг на Бундеслигата: Волфсбург - Майнц - 1:1 Борусия Дортмунд - Унион - 3:0 Кьолн - Фрайбург - играят в момента от събота: Вердер Бремен - Байер Леверкузен - 3:3 РБ Лайпциг - Хайденхайм - 2:0 Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт - 1:3 Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах - 1:0 Аугсбург - Байерн Мюнхен - 2:3 от петък: Хамбургер - Санкт Паули - 0:2