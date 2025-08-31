Коди Гакпо подписа нов договор с шампиона на Англия Ливърпул. Продължителността на новото споразумение на 26-годишния нападател не беше разкрита от "червените", съобщават световните агенции.

Гакпо има 131 мача за Ливърпул, записвайки 42 гола и 16 асистенции, откакто се присъедини от ПСВ Айндховен.

Той каза пред клубния сайт на Ливърпул: "Чувствам се като у дома си, семейството ми се чувства като у дома си и това винаги е голямо решение. Те се чувстват добре".

"Много съм щастлив в клуба, добър отбор, добри съотборници, така че животът около футбола е много добър и се наслаждавам на всеки момент от него. Много съм благодарен, че мога да удължа договора си", добави той.