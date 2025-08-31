Подробно търсене

В Плевен граждани затрупаха входа на Общината с празни туби и бутилки в пореден протест срещу безводието

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
31.08.2025 20:10
 (БТА)

В Плевен граждани отново затрупаха входа на Общината с празни туби и бутилки в протест срещу безводието.

По време на протеста, който се организира за трета поредна неделя, Драгомир Алексиев от гражданско сдружение „Контракорупция“ представи шест искания.

Исканията са за незабавно поставяне на модерни системи за мониторинг и контрол на водните потоци и внедряване на автоматизирани измервателни и последващи проследяващи технологии за точно отчитане на количеството вода, постъпващо в Плевен; спиране на проектните проучвания за изграждане на язовир „Черни Осъм“ до получаване на писмено съгласие от кметовете на населените места в близост до мястото на изграждането му; изграждане на нов успореден магистрален водопровод от Черни Осъм към Плевен с два независими надзора по строителството и  предоставяне на ежедневен граждански контрол.

Другите точки в исканията са провеждане на незабавни проверки на предприятия, търговски обекти и частни имоти с цел установяване на нерегламентирано водоползване; прокуратурата да създаде специализиран разследващ екип за пълно и безкомпромисно разследване, обхващащо настоящи и бивши управници на общината и ВиК и политици с пряка вина за водната криза и да им се потърси отговорност. Последното искане е за цялостна подмяна на водопреносната мрежа на Плевен, с ясна информация за всички дейности, материали, средства, срокове на изпълнение и гаранции за извършеното.

Организаторът на протеста Борислав Цветанов призова на заседанието на кризисния щаб при областния управител в петък да дойдат президентът Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков, министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов и изпълняващият функцията Главен прокурор Борислав Сарафов.

Бяха поискани оставките на кмета на община Плевен Валентин Христов, на неговия заместник с ресор „Обществен ред и сигурност“ Лидия Петкова, на директора на Дирекция “Човешки ресурси” в Община Плевен Владислав Сотиров  и на управителя на "ВиК" ЕООД - Плевен  инж. Климент Тодоров. В противен случай ще се организира блокада на Общината.

Протестиращите скандираха „Оставка“ и вдигаха червени картони. Преди митинга пред сградата на Общината те блокираха главния път Бяла – Ботевград в района на село Ясен.

Преди две седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Миналата неделя имаше втори протест.

В четвъртък повече от четири часа продължиха изслушванията на експерти и граждани за водната криза на заседание на Общинския съвет в Плевен.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях и тогава за кратко беше блокиран пътят Бяла - Ботевград на пътния възел при село Ясен.

 

 

/ЛРМ/

